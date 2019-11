Kinderen met en zonder beperking ontmoeten elkaar op DanceAble #3

Tien weken lang hebben de kinderen geoefend in de gymzaal van SO De Piramide in Den Haag. Het feit dat er ook dansertjes bij zijn met een rolstoel of looprek, is absoluut geen belemmering voor de choreografen. Sterker nog: het zorgde zelfs voor inspiratie. In deze dansproductie komt de beweging ‘draaien’ vaak terug. En dat is niet zomaar, zegt Jordi: 'Een deel van onze groep heeft wielen als verlengstuk van hun lichaam. Zo kwamen we op het concept van draaien. De seizoenen draaien door, de wereld draait door en er komt altijd weer een nieuwe generatie aan. Dat is waar het stuk over gaat.'

Voor de kinderen zelf gaat het stuk vooral over ontmoeten: 'Bijvoorbeeld als Nele en Nuwandi naar elkaar toelopen', zegt Senna. Nuwandi zelf vindt dat haar leukste moment: 'Als Nele mij optilt en draait.'

Die ontmoetingen tussen twee groepen kinderen is het meest aandoenlijke, volgens performer en maker Vincent Dankelman: 'Het toffe aan die kids is: ze hebben nog geen vooroordeel. Ze zien iemand, ze hebben interesse en ze vragen. We hebben hier een situatie gehad met twee meiden. Een in een rolstoel, de ander niet. De ene zag dat de ander moeilijk kon bewegen en vroeg meteen of ze moest helpen. En daar gingen ze samen, de hele gymzaal door. Zo schoon…'

Spannend

Het plezier spat ervan af in de gymzaal van De Piramide. 'Als je danst dan voel je iets heel goeds in je', zegt Hadis. Toch zijn de kinderen zich er heel goed van bewust, dat ze zaterdagavond in een echt theater staan. Dat vinden ze wel spannend. Hadis zeker, want als enige mag zij ook stukje mag zingen. Samen met Vincent zingt zij het liedje 'Zomers blijven niet' van Toon Hermans. 'Dat gaat over mei. En er is een bloei gekomen en de vogels zingen in de lucht', vertelt zij. Ze heeft een heel goed trucje verzonnen om niet al te nerveus te zijn. 'Ik doe gewoon of het de gymzaal is en niet het theater.'

DanceAble #3 is vrijdag- en zaterdagavond in Den Haag. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen en workshops in het Korzo Theater en in Theater Aan het Spui.