Bijna alle achterstallige EHBO-trainingen politie ingehaald

'Ok, wie kan deze mevrouw even in de stabiele zijligging leggen?'. Eén van de cursisten ligt op haar rug op de grond van het trainingscentrum in Alphen aan den Rijn. Een politiecollega in burger staat op en wil het wel even doen. Zonder poespas legt hij haar keurig op haar zij, knie omhoog en liggen maar. 'Ja', zegt de cursusleidster. 'Het doel is bereikt, maar is dit zoals we het geleerd hebben?' Er klinkt wat gelach in het klaslokaal. Nee, zo hebben ze het niet geleerd.

De cursusleider legt een cursist in een stabiele zijligging | Foto: Omroep West

De groep die training krijgt komt uit Waddinxveen-Zuidplas. 'We zijn het bezemklasje', zegt afdelingschef Peter Wijnen. Zelf doet hij ook mee. 'Het was zeven jaar geleden. Te lang geleden denk ik. Het gaat om basisvaardigheden die wij dagelijks tegenkomen op straat.' De cursus begon met de vraag wie er nog nooit iemand had gereanimeerd en alle vingers bleven omlaag. Iedereen had er ervaring mee, van jong tot oud. Ook met het reanimeren van kinderen hebben veel agenten in de cursus ervaring.

EHDP is een verplicht onderdeel van de politieopleiding. Tot 2015 werden de vaardigheden bij de eenheid Den Haag iedere zes maanden bijgespijkerd, daarna niet meer. Dat had volgens deskundigen te maken met de vorming van de Nationale Politie. De politie wilde af van een versnippering aan cursussen, maar het resultaat was dat er geen cursussen meer werden gegeven. Na berichten hierover van Omroep West in 2018 werden Kamervragen gesteld en is het voor politiemensen weer verplicht om herhalingscursussen te doen. De regio Haaglanden werkt sinds juli 2019 aan een versneld traject om 4500 medewerkers bij te spijkeren, dat is nu bijna klaar. Vanaf 2020 wordt een vier uur durende herhalingscursus standaard gegeven bij trainingen die agenten periodiek moeten doen.

Als eerste ter plaatse

Agenten worden getraind in het verlenen van eerste hulp omdat ze vaak als eerste bij een ongeluk of andere noodmelding zijn. In veel gevallen zijn ze er eerder dan de ambulance. Ze moeten dan inschatten hoe erg de situatie is en ingrijpen als dat nodig blijkt. De vraag lijkt simpel: hoe raak je onderkoeld en wat doe je dan?

Het antwoord is voor een gedeelte simpel: door bijvoorbeeld kou, regen, wind, ijs. Maar wat doe je dan? 'Zorg dat je het slachtoffer uit de wind zet, maar pas ook op dat je hem niet teveel verplaatst. Bloed aan de oppervlakte bij de huid is kouder dan binnenin en je wilt niet dat dat gaat mengen. En gebruik de zilveren en gouden isolatiedeken. Goud boven want de zilverkleurige kant houdt de warmte vast.'

Hoe het bloeden te stoppen

Maar dan de levensbedreigende bloeding. Kan zomaar gebeuren. Iemand valt door een ruit, wordt neergestoken of heeft een ongeluk gehad. Agenten worden sinds deze cursus bijgespijkerd in het gebruik van de tourniquet. Zo'n band die je om een arm of been kunt doen en waardoor de bloeding stopt, als het goed is. De training tourniquet is nieuw. Op tafel ligt een hele tafel stapel blauwe banden. De agenten moeten op elkaar en op zichzelf oefenen.

In rap tempo worden de banden aangelegd: 'Zo hoog mogelijk op de arm en dan op het been. En vast is vast, niet meer losmaken dus.' Agenten mogen volgens protocol alleen een oranje tourniquet gebruiken, 'maar als je deze blauwe bij de hand hebt en je moet ingrijpen, doe dat dan gewoon en zeg achteraf maar sorry tegen het ambulancepersoneel', nuanceert de cursusleider. 'En als het bloeden niet stopt met een tourniquet? Probeer er dan nog eentje boven te zetten en als het dan nog bloedt moet je druk uitoefenen, desnoods door er met je knie op te gaan zitten.'

'Doe ik het nog wel op de goede manier'

Afdelingschef Peter Wijnen heeft net een verstikking bij een collega verholpen door haar hard op haar rug te meppen en er vervolgens nog een Heimlichgreep op los te laten. 'Je ziet dat kennis en inzichten niet zoveel zijn veranderd ten opzichte van zeven jaar geleden', zegt hij. Verstikking en reanimatie kom je vaker tegen en dan leun je op je ervaring , zegt Peter Wijnen. Hij vindt dit soort dagen belangrijk voor het goede inzicht: 'Even toetsen of ik nog scherp heb hoe het nou precies moet met een reanimatie. Doe ik het nog wel op de goede manier?'

Oefentourniquets op tafel | Foto: Omroep West

'Tourniquet om je linkerarm', roep de cursusleidster zonder waarschuwing. De groep grijpt naar de blauwe tourniquets die nog voor ze op tafel liggen. Een keertje goed slaan zodat hij opengaat, kwartslag draaien, om de arm heen en dan zover mogelijk richting de oksel, aantrekken, draaien, vastzetten en tijd invullen. Op dat laatste wordt weer eens gehamerd. Na een minuut of 20 a 25 beginnen pezen af te sterven, dus je moet wel weten hoelang je hem om hebt. Achter in de zaal liggen de poppen voor de verstikkings- en reanimatieoefening al klaar.

Het gebrek aan de speciale EHBO-training voor de politie kwam aan het licht tijdens de rechtszaak tegen de agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez. Agenten DH01 en DH02 zeiden tijdens het proces tegen hen dat ze al jaren geen EHBO-trainingen meer hadden gevolgd. Uit stukken die de politie beschikbaar stelde nadat Omroep West een beroep deed op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), bleek dat agenten van de eenheid al jaren niet of nauwelijks EHBO-trainingen kregen.

Permanente educatie

'Ik weet niet of je van een achterstand moet spreken', zegt docent Michael Huijs. 'Je ziet dat dingen die er van oudsher zijn ingestampt weer bovenkomen als het nodig is', gaat hij verder. 'Reanimeren komt vaak voor, dus daar blijft de vaardigheid hangen, helaas. Maar nu hebben we EHDP geïntegreerd in de normale opleiding. Noem het permanente educatie, volgend jaar krijgt het in ieder geval weer een vervolg'.

In de cursuszaal worden de tourniquets losgedraaid zodat de armen weer bloed krijgen. Er wordt doorgepraat over verstikking. Iemand heeft zich ernstig verslikt en krijgt geen lucht meer. De procedure is dan: vijf keer hard tussen de schouderbladen slaan en dan de Heimlichgreep door van achteren de armen om het slachtoffer heen vouwen en een keiharde stomp uit te delen. 'Maar wat als het slachtoffer zo fors is dat je je armen er niet omheen krijgt?', wordt gevraagd. 'Ik zet het slachtoffer dan met zijn rug tegen een muur en geef een keiharde vuistslag van voren tegen de buik', zegt de cursusleider. De groep lacht. 'Ja en dan staan de omstanders te filmen zeker', roept eentje grijnzend.