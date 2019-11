Het gaat goed met de grutto in Midden-Delfland

In het gebied werken in totaal vijf partijen samen in het Weidevogelpact, om de weidevogelstand te verbeteren. De samenwerking resulteerde dit jaar in de opening van een weidevogelkerngebied van 23 hectare in de Commandeurspolder. Het aantal vogels is er inmiddels verdubbeld.

Een groot aantal boeren investeert veel tijd en energie in het beheer. Zo wordt er in het gebied jaarlijks plasdras verdeeld over 22 locaties toegepast. Hierbij worden greppels met een pompje vol water gezet, zodat het gras plaatselijk wat minder groeit. Kruiden en bloemen krijgen daardoor ruimte. Op de bloemen komen insecten af die als voedsel dienen voor jonge gruttokuikens. Ook wordt er op bijna 600 hectare gemaaid of beweid op een manier die goed uitpakt voor de weidevogels.

Nationale vogel

Roel van Buuren, een jonge boer uit Schipluiden, heeft een aantal maatregelen genomen om de weidevogel te beschermen. 'Ik heb kruidenrijk grasland gezaaid', zegt hij. 'Daar zit klaver tussen, smalle weegbree en andere soorten kruiden. De koeien krijgen als ze buiten staan steeds een nieuwe strook gras en zo rouleren ze over de weilanden. De weidevogels krijgen een betere leefomgeving, omdat je daardoor verschillende stadia van gras hebt. Dat heet mozaïek beheer, percelen met kort gras, en lang gras. Daar houdt de weidevogel van.'