Immers pareert kritiek ADO-supporters. 'Makkelijk praten van buitenaf'

'Het is makkelijk praten van buitenaf, ze weten niet wat er binnen de club gebeurt. Het is allemaal moeilijker dan ze denken', aldus de middenvelder die het deels eens is met de tekst over 'de grote schoonmaak'. 'Natuurlijk mag er binnen de club echt weleens wat gebeuren, want zolang ik leef gaat het op dezelfde manier bij ADO. Natuurlijk mag daar iets in veranderen, maar dat moet absoluut niet ten koste gaan van Jeffrey van As.'

Ook keeper Luuk Koopmans reageert vrijdag in TV West Sport op de kritiek. 'Als je zeventiende staat is het logisch dat er kritiek komt, maar momenteel zijn dit de spelers waarmee we het moeten doen. Vorig jaar zijn er twee belangrijke spelers vertrokken (El Khayati en Becker, red.) en op dit moment hebben we daar op het veld nog geen oplossing voor gevonden.'

'Nu zijn we op zoek naar andere manieren om doelpunten te maken. En ja, dat gaat nog niet zo makkelijk', zegt Koopmans, die inmiddels een vaste plaats heeft onder de lat bij ADO. De 26-jarige Brabander analyseert in TV West Sport de drie tegengoals in de wedstrijd tegen Willem II en ook de vele reddingen die hij in dat duel verrichtte.