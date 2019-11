ADO-middenvelder Thom Haye staat voor basisdebuut tegen Heracles

Verwachting Fons Groenendijk:

‘Ik heb een aantal spelers gevraagd: hoe komt het dat wij tegen Vitesse en Heerenveen wel goed beginnen en tegen Willem II niet? Wij moeten steeds repareren, soms lukt dat en soms niet. Wij benadrukken dat starten zoals tegen Heerenveen en Vitesse gewenst is, maar het moet ook uit de spelers zelf komen. Als wij iets opportunistischer spelen, eerder de lange bal op Necid en Immers, dan speel je meer op de tweede bal en dan win je vaker. Daarnaast is een onsje geluk ook belangrijk. Iedereen is lyrisch over AZ en Ajax, maar ook Lille had vier goals kunnen maken. Wat AZ en Ajax nu wel hebben, heeft PSV momenteel niet.’

‘De laatste vier wedstrijden verliezen we er maar één. Er wordt altijd gekeken naar het glas dat half leeg is, dat snap ik ook, we moeten ook wedstrijden winnen. Dat is te weinig gebeurd. Elke wedstrijd heb je een kans, niemand verwachtte een overwinning bij Vitesse, Heracles is van hetzelfde kaliber.’

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Groenendijk kan tegen Heracles Almelo weer beschikken over Dion Malone. De rechtsback was tegen Willem II geschorst. Daardoor keert Dehninio Muringen weer terug naar de reservebank. Dat geldt ook voor Danny Bakker en Elson Hooi. Thom Haye en Erik Falkenburg krijgen de voorkeur.

Uitgelicht:

De laatste keer dat ADO Den Haag in Almelo wist te winnen was in 2012. Door doelpunten van Jens Toornstra en Charlton Vicento werd het 0-2.

Volg Heracles Almelo - ADO Den Haag – live bij Omroep West:

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en ADO Den Haag is zaterdagavond live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 20.40 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.