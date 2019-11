Erwin zag ongeluk op N206: 'Het was meteen duidelijk dat ze was overleden'

'We zagen al meteen dat dat niet goed kon gaan.' Erwin uit Woubrugge had wel even nodig om van de schrik te bekomen. Donderdag gebeurde er pal voor zijn neus een aanrijding, waarbij een vrouw om het leven kwam. 'Ze was op slag dood.'

Kort na 15.30 uur reed Erwin vanuit Leiden over de N206 richting de A4. Zijn stiefvader zat naast hem in de auto. 'Voor ons reed iemand met een aanhanger. Hij trok al rustig op, maar toch ging zijn aanhanger dansen en stuiteren.' Het was voor Erwin al reden genoeg om vaart te minderen en zijn alarmlichten aan te zetten. 'Mijn stiefvader en ik zeiden al tegen elkaar: dit gaat helemaal niet goed. Die automobilist moest de hele tijd al tegensturen.'

Een paar honderd meter verderop ging het inderdaad mis, blikt Erwin terug. 'De auto én de aanhanger kantelden ineens', zegt hij. 'Ze kwamen op de weghelft van het tegemoetkomende verkeer terecht. De eerstvolgende auto die vanaf de andere kant kwam klapte er op. En de auto die daar weer achter reed, knalde erbovenop.'

Overleden

Het bleek een fatale klap. 'Mijn stiefvader heeft bij de vrijwillige brandweer gezeten, dus hij heeft dit soort dingen helaas vaker gezien. Hij is naar die mevrouw in de eerste auto toe gelopen en het was meteen duidelijk dat ze was overleden.' Ondertussen belde Erwin 112. 'Ik denk dat ik binnen twee minuten de eerste sirenes al hoorde.'

De inzittenden van de auto met de aanhanger, een man en een vrouw, raakten volgens Erwin niet gewond. Ook de vrouw die in de andere betrokken wagen zat, kwam met de schrik vrij. Met Erwin en zijn stiefvader gaat het goed. 'Maar het was behoorlijk schrikken, dus ik moest thuis wel even rustig bijkomen met een shaggie.' Dit weekend komt de politie nog bij hem langs voor zijn verklaring.

Onderzoek

Over de exacte toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. 'Ik denk dat het een combinatie was van een verkeerde aanhanger die ook te zwaar beladen was', zegt Erwin. Hij vermoedt ook dat een van de spanbanden niet strak genoeg zat. De politie wil daar vrijdagmiddag nog niets over kwijt. Volgens een woordvoerder kan het onderzoek 'weken tot maanden' duren.