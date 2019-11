Oplevering cultuurcomplex Spuiplein later, gemeente Den Haag boos

De oplevering van cultuurgebouw Amare op het Spuiplein in Den Haag is mogelijk een paar maanden vertraagd. Bouwcombinatie Cadanz heeft aan de gemeente laten weten dat het de geplande oplevering op 4 januari 2021 niet haalt. De vertraging zou de ingebruikname van het gebouw niet in gevaar brengen. Toch accepteert de gemeente de vertraging niet.

Cultuurcomplex Amare is het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Zij willen in september 2021 intrekken in het cultuurcomplex.

Onlangs heeft Cadanz in een brief aan de gemeente gemeld dat de oplevering van het gebouw begin januari niet wordt gehaald. Het wordt minimaal vier maanden later: op 3 mei 2021. 'De gemeente heeft Cadanz laten weten dat de inhoud van deze brief en het opschuiven van de opleverdatum niet worden geaccepteerd', schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD) in een brief aan de gemeenteraad. 'Overigens komt met een oplevering op 3 mei 2021 de geplande ingebruikname van Amare in september 2021 niet in gevaar.'

'Accepteren we niet'

Het is onduidelijk wat de reden van de vertraging is. Volgens een woordvoerder van het stadhuis zegt Cadanz dat er een wijziging is in hun planning waardoor de oplevering later komt. 'Maar wij accepteren dat dus niet', zegt hij.

Vorige week werd bekend dat de directeur ontwikkeling en realisatie, van de dienst Stedelijke Ontwikkeling, door de gemeente Den Haag van het Amare-bouwproject is gehaald. De ambtenaar was hoofdverantwoordelijk voor de bouw van cultuurcomplex Amare op het Spuiplein. De gemeente onderzoekt of hij zijn functie heeft misbruikt om aannemer VolkerWessels te bevoordelen. VolkerWessels maakt onderdeel uit van bouwcombinatie Cadanz.

