Cameraman en verslaggever Omroep West uitgescholden, bedreigd en bekogeld in Duindorp

Journalisten van Omroep West zijn vrijdag belemmerd hun werk te doen in Duindorp. Ze werden uitgescholden, bedreigd en ook bekogeld met eieren. Vlak voor een live-bijdrage vanaf het Tesselseplein in de Haagse wijk Duindorp gooiden jongeren met eieren naar de verslaggever en cameraman. Ook werden ze uitgescholden en hebben ze zich bedreigd gevoeld. De journalisten waren daar juist om de kant van mensen in Duindorp te laten horen over het afzien van het bouwen van een vuurstapel, voorafgaand aan de jaarwisseling.

Verschillende bewoners in de wijk zeiden eerder vrijdag al dat ze bang zijn dat het de komende tijd onrustig kan gaan worden. De verslaggever en cameraman moesten na het bekogelen met eieren en door de dreiging, voor hun eigen veiligheid vertrekken om op een andere plek alsnog verslag te kunnen doen.

De organisatie in Duindorp besloot vrijdag dat er geen groot vreugdevuur komt, nadat donderdag in de gemeenteraad bleek dat onder meer de vergunningaanvragen nog niet op orde zijn en er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

'Kwalijk'

'Dat we de populariteitsprijs in Duindorp niet winnen, begrijp ik', zegt hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West. 'Ik vind wel dat we ons werk veilig moeten kunnen doen. Dat dit nu is gebeurd is kwalijk en er is alle reden dit naar buiten te brengen. In Duindorp wonen veel fijne mensen. Met hen hoop ik dat dit voor het laatst is geweest.'

Omroep West heeft de gebeurtenissen gemeld bij de politie en doet aangifte. Het is niet de eerste keer dat journalisten van Omroep West worden belemmerd in hun werkzaamheden in Duindorp. Twee jaar geleden nog konden zij alleen onder politiebegeleiding de wijk in.