Burgemeester Spies over gedoe neveninkomsten: 'Dit heeft mij diep geraakt'

De Alphense raad sprak zaterdag over de neveninkomsten van Spies. De meerderheid van de raad besloot dat de burgemeester die inkomsten niet hoeft af te staan aan de gemeente.

Spies schreef de gemeenteraad een brief over haar neveninkomsten nadat een journalist van AD Groene Hart haar vroeg naar de gedragscode van de gemeente Alphen aan den Rijn. In de gedragscode van 2014 staat dat bestuurders geen inkomsten uit nevenfuncties mogen houden, maar alles moeten storten in de gemeentekas. Maar, volgens de landelijke gemeentewet mag een bestuurder maximaal 14 procent van het jaarsalaris aan neveninkomsten zelf houden. Daar sluit de raad zich nu dus bij aan.

Naar eer en geweten gehandeld

'Ik verkeerde in de overtuiging dat ook in Alphen aan den Rijn de wettelijke bepalingen rond de afdracht van neveninkomsten van toepassing waren. De afgelopen jaren heb ik naar beste eer en geweten gehandeld en heeft er jaarlijks conform de wettelijke bepaling een verrekening en afdracht van neveninkomsten plaatsgevonden.

Een advocatenkantoor heeft inmiddels de landelijke wet en de gemeentelijke gedragscode naast elkaar gelegd. 'Uit die toets is gebleken dat de gemeentewet voor onze eigen gedragscode gaat. Het is niet afdwingbaar dat alle neveninkomsten moeten worden afgedragen aan de gemeente. Dus het lijkt erop, als je kijkt naar de uitkomst van deze toets, dat er juist is gehandeld door Liesbeth Spies', aldus PvdA-fractievoorzitter Ernst-Jan Straver na afloop van de raadsvergadering van woensdag.