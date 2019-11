Noordwijk wint weer op eigen veld, Scheveningen doet zichzelf tekort

Noordwijk heeft in de tweede divisie op eigen veld met 4-1 gewonnen van De Treffers. Het is de tweede thuisoverwinning op rij voor de ploeg van Kees Zethof. Twee weken geleden wonnen de Noordwijkers met 2-0 van HHC Hardenberg. Vorige week verloor de ploeg nog wel bij Jong Sparta met 4-0. Scheveningen verloor op eigen terrein met 0-1 van IJsselmeervogels.

Noordwijk domineerde op Sportpark Duinwetering in de eerste helft tegen de Treffers. De openingstreffer viel al na twintig minuten voetbal. Emiel Wendt kopte raak vanuit een corner. Vlak voor rust maakte De Treffers gelijk vanaf de penaltystip via Boy van de Beek.

In de tweede helft werd het verschil gemaakt door Noordwijk. Nick van Staveren maakte de 2-1, Wendt kopte tien minuten voor tijd voor de tweede keer raak uit een corner. De eindstand werd op het scorebord gezet door Tjeerd Westdijk: 4-1.

Scheveningen na rust beter

De wedstrijd tussen Scheveningen en IJsselmeervogels werd na een half uur opengebroken door topschutter Ahmed El Azzouti. Hij maakte tien minuten voor rust de 0-1 voor de bezoekers. Die goal was op dat moment verdiend.

In de tweede helft kreeg Rowdy van der Putten, spits van de thuisploeg, vrij snel de kans om de gelijkmaker binnen te werken. Dat lukte hem echter niet. Scheveningen zette ook na die eerste kans na de thee de toon. Tot doelpunten kwam de ploeg van John Blok niet.

De wedstrijd eindigde nog met tien tegen tien. Marciano van Leijenhorst kreeg in de 82ste minuut een rode kaart na een forse tackle op Scheveninger Barry Rog. Ook de thuisploeg kreeg een rode kaart voorgeschoteld. Tim Peters, oud-speler van IJsselmeervogels, mocht eerder gaan douchen.

Rijnsburgse Boys wint weer eens

In Hendrik-Ido-Ambacht won Rijnsburgse Boys met 1-2 van laagvlieger ASWH. De thuisploeg kwam nog wel op voorsprong via Sam van de Kreeke. Vlak na de 1-0 schoot Masies Artien de ploeg van Henk Wisman alweer op gelijke hoogte.

In de tweede helft maakte Furhgill Zeldenrust de beslissende 1-2. De thuisploeg was via Ismail Yildirim nog dicht bij de 2-2. Die viel uiteindelijk niet meer. De laatste keer dat Rijnsburgse Boys won dateerde alweer van 26 oktober. Toen waren 'de Uien' met 2-0 te sterk voor AFC. Dankzij de overwinning blijft Rijnsburgse Boys op de achtste plek van de ranglijst staan.

Meijers pakt Quick Boys

Quick Boys verloor op bezoek bij Spakenburg met 2-0. Daarmee komt er een einde aan een reeks van vier wedstrijden waarin de ploeg van Edwin Grünholz ongeslagen bleef. In de afgelopen weken haalden de Katwijkers tien punten uit vier duels. Nu moest het een nederlaag slikken tegen de ploeg van oud-VVSB-trainer Eric Meijers. De beide goals vielen al voor rust via Koos Werkman en Kevin Sterling.

Honderd doelpunten

Katwijk versloeg op eigen veld Jong Sparta met 2-1. De thuisploeg kwam vrij rap op 1-0 via spits Marciano Mengerink. Die maakte daarmee z'n honderdste treffer in het shirt van Katwijk. In de tweede helft verschalkte Raoul Esseboom z'n eigen doelman en werd het zodoende 1-1. In de slotfase kroonde Bart Sinteur zichzelf tot de grote held van de middag dankzij een treffer in de 91ste minuut. Katwijk won zodoende voor de derde keer op rij in de tweede divisie.

Scoreverloop Scheveningen - IJsselmeervogels: 0-1 (0-1)

0-1 Ahmed El Azzouti

Scoreverloop Noordwijk - De Treffers: 4-1 (1-1)

1-0 Emiel Wendt

1-1 Boy van de Beek

2-1 Nick van Staveren

3-1 Emiel Wendt

4-1 Tjeerd Westdijk

Scoreverloop ASWH - Rijnsburgse Boys: 1-2 (1-1)

1-0 Sam van de Kreeke

1-1 Masies Artien

1-2 Furhgill Zeldenrust

Scoreverloop Spakenburg - Quick Boys: 2-0 (2-0)

1-0 Koos Werkman

2-0 Kevin Sterling

Scoreverloop Katwijk - Jong Sparta: 2-1 (1-0)

1-0 Marciano Mengerink

1-1 Raoul Esseboom (eigen doelpunt)

2-1 Bart Sinteur

