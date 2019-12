Fons Groenendijk stapt op als trainer van ADO Den Haag

Fons Groenendijk is niet langer meer de trainer van ADO Den Haag. De Leidenaar heeft zijn functie per direct neergelegd. 'Ik denk dat dit de juiste keuze is, hoe moeilijk het ook is', zegt hij op de website van de club. Groenendijk was sinds 8 februari 2017 trainer bij ADO.

Algemeen Directeur Mohammed Hamdi zegt dat Groenendijk nog de steun had binnen de club, maar respecteer zijn besluit. 'We vinden het jammer dat hij vertrekt, maar kijken terug op een zeer succesvolle samenwerking', zegt Hamdi. 'Ondanks de huidige prestaties heeft Fons het hier uitstekend gedaan en dat zullen we nooit vergeten.'

ADO is bezig aan een slecht seizoen in de eredivisie. In vijftien wedstrijden werd door de Haagse ploeg maar drie keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. De rest van de wedstrijden eindigden allemaal in een nederlaag. De 4-0 nederlaag tegen Heracles was de druppel die de emmer deed overlopen. 'De prestaties zijn dit seizoen slecht en ik had niet het gevoel dat ik dit snel zou kunnen ombuigen', zegt de 55-jarige oefenmeester daarover.

'Hoop dat ADO in de eredivisie blijft'

Groenendijk twijfelde zaterdag al over om door te gaan als trainer. 'Als sportman moet je altijd bij jezelf te rade gaan', zei hij na de wedstrijd tegen Heracles. 'Je moet niet uit de emotie een beslissing nemen. Dus ik moet er rustig over nadenken.' Dirk Heesen neemt de honneurs voorlopig waar.

'De afgelopen periode was lastig', zegt Groenendijk over de seizoensstart. 'Ik heb een fantastische tijd gehad bij ADO. Helaas kunnen niet alle sprookjes een goed einde hebben. Het is een onvergetelijke periode geweest en daarvoor wil ik iedereen bedanken. De staf, de spelers, de rest van de collega’s en de fans. Ik hoop dat zij er samen voor kunnen zorgen dat ADO Den Haag in de eredivisie blijft.'

Playoffs

In de winter van 2017 kwam Groenendijk bij ADO als opvolger van Željko Petrovic, die werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten. De residentieclub stond op dat moment zestiende op de ranglijst. In het verdere verloop van het seizoen pakte ADO voldoende punten en bleef de club in de eredivisie.

In het daaropvolgende seizoen behield ADO de stijgende lijn. Zo werd de club in het seizoen 2017/2018 zevende en mocht de ploeg playoffs voor Europees voetbal spelen. Vitesse was te sterk in die wedstrijden. Vorig seizoen eindigde ADO als negende in de eredivisie.

