Paul van der Zwaan en Quick nog een jaar met elkaar door

Van der Zwaan promoveerde in zijn tweede jaar bij Quick van de hoofdklasse naar de derde divisie. In die competitie heeft de coach het op dit moment erg lastig met zijn mannen. De ploeg staat op de vijftiende plaats met elf punten. De contractverlenging kan daarom ook wel enigszins opvallend genoemd worden.

'Dat zegt wel iets over Quick', zegt Van der Zwaan tegen Omroep West. 'De rust die er is blijven heersen, dat is wel heel erg prettig om in te werken. Aan de andere kant moet je de druk wel bij jezelf gaan zoeken en bij de spelers gaan leggen. Maar het is wel typisch Quick dat het zo gaat.'

Peoplemanager met voetbalkennis

Voetbalvoorzitter Laurens Braun licht de verlening toe: 'Winst en verlies liggen in deze competitie heel erg dicht bij elkaar. Tot op heden valt het allemaal een beetje de verkeerde kant op voor Quick. Als je een paar keer wint, dan kan je zomaar richting de middenmoot gaan.'

'We hebben een hele goede groep, en een goede trainer. En daarom zijn wij ook blij dat we met hem verder gaan volgend seizoen. Paul is een echte peoplemanager en heeft enorm veel voetbalkennis. Wij hebben vertrouwen in hem.'

Continuïteit en kwaliteit

Het eerste seizoen in de derde divisie verliep daarentegen voortvarend. Toen eindigde Quick op de derde stek én pakte het de derde periodetitel. In de nacompetitie slaagde de ploeg er niet in te promoveren naar de tweede divisie. Het verloor toen van Scheveningen. Vorig seizoen moest de ploeg het doen met een zevende plaats.

In 2017 heeft Quick met Van der Zwaan een bepaalde koers ingezet. Destijds tekende de trainer voor twee jaar bij om zo 'de continuïteit en kwaliteit te waarborgen'.

