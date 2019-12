Speler van Scheveningen eerste Quick Boys-aanwinst voor nieuwe seizoen

In de rubriek Sport Kort Amateurvoetbal hebben we ook aandacht voor het iets 'kleinere' nieuws vanuit de tweede divisie en derde divisie. Hier lees je het laatste nieuws van de voetbalclubs uit onze regio.

24 december:

Nigel Ogidi Nwankwo speelt volgend seizoen voor Quick Boys. De 21-jarige linkervleugelverdediger, die momenteel uitkomt voor competitiegenoot Scheveningen, is de eerste aanwinst van de blauw-witten voor het nieuwe voetbaljaar.

Nwanko doorliep de hele jeugdopleiding van ADO Den Haag. Vorig seizoen maakte de linksback de overstap naar Westlandia. Daar werkte Ogidi Nwankwo samen met Edwin Grünholz, destijds trainer van Westlandia en nu verantwoordelijk voor het eerste elftal van Quick Boys. Na een sterk jaar klopte Scheveningen bij hem aan, waar hij is uitgegroeid tot een vaste waarde.

24 december:

Björn Bénard blijft nog een jaar bij Scheveningen. Daarmee gaat de doelman na de zomer op voor zijn vierde seizoen, met een tussentijds uitstapje bij Xerxes DZB, in Scheveningse dienst.

24 december:

Mike van den Ban ruilt Katwijk komende zomer in voor IJsselmeervogels. Hij kwam met Katwijk niet tot overeenstemming over een nieuw contract. Hij tekent in Spakenburg een verbintenis voor voor één jaar.

22 december:

Katwijk neemt na dit seizoen afscheid van drie spelers. Eerste doelman Ricardo Kieboom verlaat De Krom komende zomer om op wereldreis te gaan. Verdediger Bennie van Noord stopt met voetballen na dit seizoen. Hij heeft dan vijf jaar voor Katwijk gespeeld. Ook Omar Hamdi speelt na dit voetbaljaar niet meer in het oranje van de Krombewoners. Hij gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe club.

18 december:

Steef Roodakkers is ook volgend seizoen de trainer van Ter Leede. Hij heeft zijn contract met een jaar verlengd bij de derdedivisionist. Roodakkers kwam afgelopen zomer als opvolger van Henk Wisman aan het roer te staan bij de Sassenheimers. Met de club is hij als nummer elf de winterstop ingegaan.

17 december:

VV Noordwijk-speler Thomas Reynaers heeft aangegeven volgend seizoen niet meer bij Noordwijk te voetballen. De technisch begaafde middenvelder gaat in Utrecht wonen en laat weten dat 'de reistijd hem teveel gaat worden'. De 27-jarige Gouwenaar speelt sinds 2017 voor Noordwijk en werd met de club kampioen van de Hoofdklasse (2018) en de derde divisie (2019).

16 december:

Quick Boys heeft zich tussentijds versterkt met Olaf van der Sande. De aanvaller komt over van competitiegenoot Spakenburg en tekent op sportpark Nieuw Zuid een contract tot het einde van het lopende voetbaljaar.

15 december:

Michael de Leeuw en Yannick Bouw hebben besloten per direct te vertrekken bij VVSB. Dat maakten ze zaterdag na de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Harkemase Boys bekend. Daarmee komt er een einde aan hun verblijf op de Boekhorst, dat slechts een half seizoen duurde. Reden voor hun plotselinge vertrek is niet bekend.

12 december:

Guy Smith heeft zijn contract bij Noordwijk verlengd. De verdediger kwam in 2015 van de jeugdopleiding van ADO Den Haag naar de Duinwetering. In seizoen 2017/2018 probeerde hij nog een keer bij ADO Den Haag. Dat uitstapje mislukte, waarna hij terugkeerde naar Noordwijk. Smith is de achtste speler waarmee Noordwijk tot een nieuwe overeenkomst is gekomen.

10 december:

Noordwijk heeft het contract van steunpilaar Raies Roshanali opengebroken en verlengd tot de zomer van 2021. De middenvelder is een vast gezicht in de basisopstelling van trainer Kees Zethof en gaat komend jaar zijn derde seizoen in. De 24-jarige Roshanali speelde eerder bij FC Dordrecht, FC Oss en in de jeugd van AZ.

8 december:

Denzel James en Noordwijk gaan langer met elkaar door. De aanvaller heeft zijn contract met een jaar verlengd. James maakte afgelopen zomer aanvankelijk de overstap van Noordwijk naar Sparta Rotterdam. Maar omdat die club naar de eredivisie promoveerde, kwam hij niet meer in de plannen van de Spartanen voor.

James keerde uiteindelijk terug bij Noordwijk, waar hij de eerste weken op de bank zat. Inmiddels is de rappe aanvaller weer een vaste kracht in het elftal van Kees Zethof.

8 december:

Mike van den Ban vertrekt na dit seizoen bij Katwijk. Er liepen gesprekken tussen de speler en de club voor een langer verblijf, maar 'die zijn niet gelopen zoals hij van te voren had verwacht', zegt hij tegen Voetbal in de Bollenstreek. Van den Ban is bezig aan zijn vierde seizoen in het oranje shirt van Katwijk. Waar hij volgend jaar gaat spelen, is nog niet bekend.

Guus van Weerdenburg is ook aan zijn laatste seizoen op 'de Krom' bezig. 'De club had hem graag willen behouden, maar hij kiest ervoor om te verhuizen naar AFC.'

7 december:

Rob Zandbergen verruilt VVSB na dit seizoen voor Rijnsburgse Boys. De 28-jarige verdediger speelde pas sinds deze zomer voor de Noordwijkerhouters. Het verblijf op Sportpark De Boekhorst blijft dus beperkt tot één seizoen.

Zandbergen speelde al eerder bij Rijnsburgse Boys. In 2014 verkaste hij van Sportpark Middelmors naar FC Rijnvogels. Via Ter Leede kwam hij in de zomer bij VVSB terecht. Zandbergen speelde ook in de jeugd van Quick Boys. De verdediger is de vierde versterking voor aankomend seizoen voor 'de Uien'.

4 december:

Noordwijk en Sander Bosma gaan nog een jaar langer met elkaar door. De speler heeft zijn contract met een jaar verlengd bij de rood-witten. De laatste vier duels wordt Bosma door trainer Kees Zethof steevast in de basis gezet.

Daarvoor moest hij een aantal wedstrijden aan zich voorbij laten gaan vanwege zijn schouder. Die ging tijdens de wedstrijd tegen Kozakken Boys voor de derde keer dit jaar uit de kom. Bosma voetbalt daardoor nu met een schouderbrace.

Een operatie kan de kwaal definitief verhelpen, maar dan ligt hij er een lange tijd uit.

4 december:

Scheveningen heeft het contract van Barry Rog opengebroken. De speler lag nog tot de zomer van 2021 vast, maar daar is nog eens vier jaar bijgekomen. De 23-jarige aanvallende middenvelder groeide op bij Scheveningen en keerde na een kort uitstapje in de jeugd van ADO Den Haag terug op sportpark Houtrust. Daarna stroomde hij door naar het eerste elftal.

Rog is al jaren vaste kracht in het elftal van trainer John Blok. Dit seizoen speelde hij alles en gaf hij in totaal vier assists.

4 december

Joel Tillema speelt volgend seizoen voor AFC. Zijn huidige club Rijnsburgse Boys reageert op het vertrek: 'Wij vinden het erg jammer. We hadden Joel graag willen houden en hebben hem een verbeterd voorstel gedaan, maar dat bleek dus niet voldoende. We hebben er al wel op geanticipeerd met het aantrekken van Ian van Otterlo en Bram de Bruin.'

Tillema schoot dit seizoen zeven keer raak in dertien wedstrijden voor de ploeg uit de Bollenstreek. In totaal maakte hij in 140 wedstrijden voor 'de Uien' 67 doelpunten. Eerder kwam de goaltjesdief ook uit voor VV Zwaluwen en Spakenburg. Bij AFC speelt Raily Ignacio, een goede vriend van Tillema.

3 december:

Nog meer transfernieuws uit Rijnsburg: Bram de Bruin komt 'de Uien' volgend seizoen versterken. De linksbenige speler verruilt Barendrecht voor Rijnsburgse Boys en kan op zowel de linksbackpositie als op het middenveld uit de voeten.

'Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Barendrecht, maar mijn persoonlijke ambitie is om op het hoogste amateurniveau uit te komen en dat kan bij Rijnsburgse Boys.' De Bruin is na Jan Willem Tesselaar en Ian van Otterlo de derde nieuwe speler die Rijnsburg heeft vastgelegd voor komend jaar.

3 december:

Axel Wendt gaat Noordwijk na dit seizoen verlaten. De 'jongen van de club' komt bij de tweededivisionist nauwelijks aan spelen toe en gaat daarom verder om zich heen kijken. 'Ik ben na lang nadenken tot de conclusie gekomen dat het wellicht beter voor mij als voetballer is om bij een club wekelijks aan spelen te komen. Ik hoop mij door deze keuze verder te ontwikkelen om stappen te kunnen maken', legt hij uit.

3 december:

Rijnsburgse Boys kan maar liefst vijf wedstrijden niet beschikken over Joel Tillema. De KNVB heeft de speler een fikse schorsing gegeven voor praten tegen de scheidsrechter. Twee weken geleden was Tillema het in de wedstrijd tegen Koninklijke HFC (2-1 verlies) niet eens met de beslissing van de arbiter om de tegenstander in de slotfase een penalty te geven. Hij moest het praten bekopen met een rode kaart.

De strafschop was uiterst dubieus. Rijnsburg-verdediger Masies Artien maakte in het eigen strafschopgebied een correcte tackle op de bal. De scheidsrechter zag dat anders en gaf een penalty. Koninklijke HFC won de wedstrijd daardoor met 2-1. Rijnsburgse Boys denkt nog na over een beroep tegen de straf.

2 december:

Katwijk-spits Jan Willem Tesselaar (22) speelt volgend seizoen in het geel-zwarte shirt van Rijnsburgse Boys. Maandagavond heeft hij zijn handtekening onder een eenjarig contract gezet. In zijn verbintenis zit een optie voor nog een seizoen.

Eén van de redenen voor zijn vertrek bij Katwijk zijn de speelminuten die Tesselaar nauwelijks krijgt. 'Ik ben daarnaast vereerd met de interesse in mij. We waren er eigenlijk snel uit', zegt hij op de site van Rijnsburg. 'Ik voel vertrouwen en hoop een volgende stap te zetten richting de top van de tweede divisie.'

Tesselaar is aan zijn tweede seizoen bezig bij Katwijk. Daarvoor speelde hij twee seizoenen bij de beloften van FC Utrecht.