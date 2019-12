ME ingezet bij onrustige avond in Duindorp: 13 mensen aangehouden

De ME in Duindorp | Foto: Regio 15

Voor de tweede avond op rij was het zondag onrustig in de Haagse wijk Duindorp. Er werd onder andere een bushalte vernield en er werden containers, bankjes, een boom en afvalbakken in brand gestoken. Uiteindelijk is de ME in actie gekomen om de rust te laten terugkeren. Er werden dertien mensen aangehouden.

De politie zegt dat het 'rommelde' in de wijk, maar dat de situatie niet alarmerend was. Rond 15.45 uur kwamen de eerste meldingen binnen van containerbrandjes op het Tesselseplein. In de loop van de avond werden er steeds meer brandjes gesticht. De onrust duurde tot ongeveer 23.45 uur.

De politie was in de nacht van zaterdag op zondag ook al druk met verschillende brandjes in de wijk. Een container, een dixie en drie pallets werden in brand gestoken. Daarnaast werd er een bouwkeet op de Houtrustweg omgegooid.

Dertig tot veertig mensen

Volgens de politie werd de onrust zaterdag veroorzaakt door een groep van dertig tot veertig mensen, zowel kinderen als volwassenen. Vrijdag werden een cameraman en verslaggever van Omroep West in Duindorp uitgescholden en bekogeld met eieren.

De organisatie van het vreugdevuur in Duindorp trok vrijdag de stekker uit de organisatie. De mensen achter de vuurstapel in de wijk geloven niet dat haar voorstel nog kan voldoen aan de eisen die de gemeente stelt naar aanleiding van de vonkenregen van afgelopen jaar en heeft daarom de stekker eruit getrokken. Bewoners vreesden al dat door het niet doorgaan van het vreugdevuur het onrustig zou worden in de wijk.

