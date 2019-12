Statushouders bieden Haagse onderhandelaars pamflet aan

Mahmoud Al Naser is sinds twee jaar in Nederland. Hij is gevlucht uit Syrië en woont in SOZA, het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegenover station Laan van NOI. De jonge statushouder wil de hbo-opleiding bestuurskunde gaan doen. 'Ik wil minister worden.' Maar van welk ministerie? Daar is hij nog niet over uit.

Het is zijn droom voor de lange termijn. Op korte termijn wil hij graag dat jonge statushouders, die taal- en inburgeringscursussen volgen, gratis met het openbaar vervoer kunnen. Daarnaast willen ze makkelijk werkervaring opdoen, door regelgeving te versoepelen. Verder moet er een einde komen aan de 'ellenlange' taalopleidingstrajecten, door statushouders een versnelde taalopleiding aan te bieden.

Jongerentakken van onderhandelende partijen

Burgers en organisaties kunnen tijdens de coalitie-onderhandelingen hun wensenlijstje indienen in de hoop dat daar in de nieuwe Haagse plannen van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA rekening mee wordt gehouden. Dat nieuwkomers nu ook hun wensen uiten, is op zich al bijzonder, omdat dit nog niet eerder is voorgekomen.

Maar het is ook bijzonder dat de wensenlijst mede is ondertekend door vier van de vijf jongerentakken van de onderhandelende partijen: de JOVD (VVD), Jonge Socialisten (PvdA), Jonge Democraten (D66) en DWARS (GroenLinks). Alleen het CDJA (CDA) heeft de handtekening niet onder de brief gezet.

Onderhandelaars: 'We nemen het zeer serieus'

De Haagse afdelingen van de politieke jongerenorganisaties zijn benaderd door Al Naser. In de brief schrijven de politieke jongeren: 'De welwillendheid van deze groep mensen spreekt uit het feit dat hun Nederlands zich dagelijks verbetert ondanks deze obstakels, dat zij zich onverzettelijk inzetten voor het vinden van werk en dat zij aangeven mee te willen bouwen aan de toekomst van onze stad. Als overheid heeft u een zorgplicht en als bestuur van een stad als Den Haag een voorbeeldrol.'

De onderhandelaars voor een nieuw stadsbestuur in Den Haag hebben aangegeven de strekking van de brief van de jonge statushouders 'zeer serieus te nemen', aldus VVD-onderhandelaar Frans de Graaf. PvdA'er Martijn Balster belooft: 'We gaan de brief heel goed lezen.'

Binnenkort coalitieakkoord

VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA zitten inmiddels zeven weken aan de onderhandelingstafel met aan het hoofd informateur Tom de Bruijn. Onder leiding van de voormalig D66-wethouder van Den Haag proberen de partijen een 'stabiel meerderheidscollege' te vormen.

Het einde van de formatie in Den Haag nadert. 'Er is de afgelopen weken grote voortgang geboekt en ik heb goede hoop dat er over twee tot drie weken een nieuw coalitieakkoord ligt', zei de Bruijn vorige week. 'De vijf partijen hebben de afgelopen weken hard en constructief gewerkt aan een akkoord. We zijn op de goede weg.'

