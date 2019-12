Groenendijk wilde niet wachten op ontslag bij ADO: 'Zo zit ik niet in elkaar'

Fons Groenendijk spreekt eerlijke en realistische woorden nadat hij zijn taak als hoofdtrainer van ADO Den Haag heeft neergelegd. 'Ik moet eerlijk naar mezelf en de club zijn. ADO moet volgend jaar ook eredivisie spelen en ik had niet het gevoel dat ik deze groep weer in een flow zou krijgen.'

Het besluit om zijn ontslag aan te bieden kwam na de 4-0 nederlaag tegen Heracles Almelo. 'Ik heb mijn ontslag aangeboden. De leiding vroeg bedenktijd en heeft uiteindelijk mijn verzoek ingewilligd', vertelt Groenendijk kort na de persmededeling van ADO dat de Leidenaar niet langer meer eindverantwoordelijke is.

'Ik had het gevoel dat de leiding mij nog volledig steunde, dus dan valt zo’n verzoek rauw op je dak', vervolgt Groenendijk die de keuze zelf heeft gemaakt en niet wilde wachten op ontslag. 'Zo zit ik niet in elkaar.'

'ADO moet volgend jaar in de eredivisie spelen'

Groenendijk vervolgt: 'ADO moet volgend jaar in de eredivisie spelen, het is mij drie keer gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Ik twijfelde of mij dat ook voor de vierde keer zou lukken. Ik heb spelers gepasseerd, ik heb ze getriggerd, het is mij niet gelukt. Dan moet je conclusies trekken. Ik hoop dat een frisse wind, andere ogen en een andere kijk naar de selectie zullen helpen.'

De 55-jarige voetbaltrainer stapte in de winter van 2017 in en nam toen het stokje over van Željko Petrovic. ADO stond op dat moment zeventiende in de eredivisie. Hij wist de Haagse club te behoeden van degradatie en eindigde de twee seizoenen daarna in het linkerrijtje. 'Het contrast met voorgaande jaren is groot. Je staat de laatste tijd steeds vaker met je eigen supporters in het holst van de nacht voor het stadion bij de bus. Dan zie je die emotie en dan zet het je aan het denken. Kan ik dit nog vlot trekken. Ik zag steeds minder perspectief. Als dat gebeurt moet je ook aan de club denken.'

'Emotioneel afscheid'

Groenendijk heeft maandagochtend zijn besluit toegelicht aan de selectie. 'Het was een emotioneel afscheid. Nu ben ik onderweg naar de bakker, even een brood halen. Het leven gaat door hè'

