Renovatie villa Ockenburgh in Den Haag na zeven jaar van start

'Ik vind het heel bijzonder waar we nu staan', zegt Petra Brekelmans van de stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh. 'De villa stond te verpieteren. Het plan is zeven jaar geleden ontstaan aan de keukentafel, als een droom voor de buurt. Eigenlijk om harmonie te creëren in Loosduinen en om Westlanders en Hagenaars te verbinden, door dit bijzondere erfgoed te redden. Er was zo veel achterstallig onderhoud. Er waren te veel problemen. Maar wij hebben de problemen in kleine stukjes gehakt', zegt ze trots.

Afgelopen september werd er nog gezocht naar de laatste drie ton van de 1,8 miljoen euro die nodig was om de boel te renoveren. Dankzij sponsors, giften en crowdfunding is dat gelukt. De aannemer is inmiddels begonnen met de eerste fase van de renovatie. Er is nog wel een tekort van anderhalve ton, maar dat bedrag is pas nodig als alles moet worden afgewerkt. Brekelemans heeft goede hoop dat het laatste restje geld ook bij elkaar wordt gebracht.

Educatieve doeleinden

Nu wordt de binnenkant van Ockenburgh gerenoveerd. Brasserie Ock, zit nu in de naastgelegen kas, maar moet in juni naar de villa verhuizen. Dan wordt de kas voor educatieve doeleinden gebruikt. Vanaf dat moment zal er in de villa een nieuw horecaleer- en werkbedrijf zitten. Als alles meezit is Villa Ockenburgh in juni volgend jaar klaar.