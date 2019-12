Negenjarige in Duindorp opgepakt voor rondlopen met molotovcocktail

ME in actie in Duindorp: Foto Regio 15

In Duindorp is zondagavond een negenjarig kind opgepakt dat betrokken was bij het rondlopen met een molotovcocktail, zegt een woordvoerder van burgemeester Remkes. In totaal werden er zondag dertien mensen aangehouden in de Haagse wijk. Heel het weekend was het onrustig. Er werden op meerdere plekken brandjes gesticht en ook werden openbare voorzieningen gesloopt.

Vanaf zondagmiddag 16.00 uur ontving de politie meerdere meldingen van vernielingen en brandstichtingen op en rondom het Tesselseplein midden in de wijk. Ongeveer vijftig personen zorgden volgens de politie voor deze overlast en barricadeerden de weg. Rond 23.00 uur was rust nog steeds niet teruggekeerd, waarop besloten werd de ME in te zetten. De ME dreef de groep terug, waarna het rond middernacht weer rustiger werd.

Burgemeester Remkes reageert op de rellen in Duindorp. 'Het is onaanvaardbaar dat de bewoners van Duindorp worden blootgesteld aan dit soort ongeregeldheden en dat er op deze schaal vernielingen worden aangericht', zegt hij. 'Dat geldt ook voor het belemmeren van hulpdiensten, onder meer door gebruik van ‘kraaienpoten’ en het opwerpen van barricades. In situaties waarin elke seconde telt, kan dit leiden tot levensgevaarlijke situatie en dat is onacceptabel.'

Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag roept de relschoppers in Duindorp op te stoppen. 'Het slopen van je eigen wijk is een absolute no-go. Buiten de vernielingen geven de relschoppende jongeren de overige bewoners van Duindorp een zeer onveilig gevoel.'

'Regel alsnog die vreugdevuren'

'Regel alsnog die vreugdevuren', zegt de Mos tegen burgemeester Johan Remkes 'Die vuren zijn ontstaan om volstrekt losgeslagen rellen in de wijken te voorkomen. Door het afblazen van de vuren op Scheveningen, in Duindorp, Laak en Escamp moeten we vrezen voor een onrustige jaarwisseling met veel schades en inzet van de politie.'

