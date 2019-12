Duindorp maakt zich zorgen: 'Ze hebben niet door dat ze hun eigen dorp kapot maken'

Sinds Duindorp bekendmaakte dat het vreugdevuur in Duindorp niet doorgaat, is het onrustig in de wijk. Volgens Schut zijn de meeste relschoppers tieners. 'Het is een pubergroep met uitschieters naar boven en naar beneden', zegt hij. 'Het is te hopen dat ouders die zien dat hun kinderen dit doen, tot het besef komen dat het niet goed is dat dit gebeurt en dat ze hun eigen kinderen tot de orde roepen.'

De voorzitter van Wijkberaad Duindorp begrijpt wel waarom het onrustig is. 'De druppel die de emmer doet overlopen is het vergunningentraject van het vreugdevuur. We hebben natuurlijk lang moeten wachten op het rapport. Er zou al weinig tijd zijn om tot een vreugdevuur te komen. Toen zijn er afspraken gemaakt over een kleiner vuur, iedereen begon op bloeien en men zei: een stapel van tien bij tien bij tien meter, dat kan', aldus Schut. 'Nu blijkt in de praktijk dat er toch een vergunningentraject aan vastzit, waardoor alles zo op losse schroeven staat dat Duindorp nu zelf de stekker eruit heeft getrokken.'

'We keuren dit ten zeerste af'

Toch is de teleurstelling volgens Schut geen vrijbrief voor de rellen. 'De rellen horen niet. We keuren dit ten zeerste af', zegt hij. 'Ik denk dat er een hele kleine groepering is binnen Duindorp die op deze manier zijn onvrede verwoordt en dat ze niet doorhebben dat ze hun eigen dorp kapot maken.'

'Ik wou dat er mensen waren die invloed hebben op die jeugdige groep om ervoor te zorgen dat dit minder wordt of stopt', gaat Schut verder. 'Wij zijn als wijkberaad niet bij machte. Net als veel mensen, vrees ik. Heel voorzichtig durf ik te zeggen dat ouders misschien wel degenen moeten zijn die hun invloed moeten uitoefenen.'

'Duindorp is een dorp'

Schut zelf hoopte, net als veel Duindorpers, dat de gemeente de vreugdevuren dit jaar nog zou gedogen en dat de strengere regels pas volgend jaar zouden gelden. 'Duindorp is een dorp. Iedereen houdt van de dorpssfeer, we hebben altijd met veel plezier toegewerkt naar het vreugdevuur.'

Ondanks dat het wegvallen van het vreugdevuur een aanleiding is voor de rellen, kent Duindorp volgens Schut al langer problemen. 'Het is eigenlijk een traject van voor het vreugdevuur. De jeugd heeft niks te doen', zegt hij. 'Alle jeugdhonken zijn weggehaald. Ze gaan zich vervelen op het plein en dat is de eerste stap naar de ellende die we nu hebben. Maar het is nog steeds geen vrijbrief om zulke ellende te veroorzaken.'

'Er hangt een rare sfeer'

Ook de inwoners van Duindorp maken zich zorgen over de onrust in de wijk. 'Het zijn echt kinderen die dit doen', verzucht een vrouw op straat die anoniem wil blijven. 'Het is alsof we terug zijn in de jaren 80', doelt de vrouw op de tijd dat vrijwel iedere straat nog een eigen vreugdevuur had. Bewoners gingen kerstbomen 'rausen' en maakten daar hoge stapels van. De wedstrijden om wie de hoogste stapel kon maken, leidden vaak tot rellen. De vuurstapels op het strand werden bedacht om dit tegen te gaan. Dit zodat de bewoners van de wijk iets omhanden hadden rond oud en nieuw.

De afgebrande snackcar Melissa in Duindorp | Foto: Omroep West

Zondagavond werd in Duindorp onder andere een bushalte vernield en werden containers, bankjes, een boom en afvalbakken in brand gestoken. Ook snackcar Melissa moest het ontgelden. Bij de afgebrande snackcar staat een man hoofdschuddend naar de ravage te kijken. 'Dit is wel heel erg', zegt hij. 'Ik heb niks gemerkt zondagavond. Het is jammer dat het weer zo onrustig is in de wijk en dat Duindorp weer zo in het nieuws komt. Er hangt een rare sfeer hier, dat merk je vooral op het Tesselseplein.'

