ADO heeft geld om selectie te versterken: 'China wil daarin meedenken'

'De gesprekken in China zijn respectvol en goed verlopen, zelfs positief te noemen', vervolgt Hamdi. 'Als je kijkt naar hoe het er nu sportief voor staat, dan is het nodig om versterkingen te halen. Het lijkt mij duidelijk dat de nieuwe trainer dat straks moet bepalen. En als hij dat ook vindt, dan moeten wij dat gaan doen.'

Groenendijk liet kort voor zijn vertrek weten weinig perspectief te zien bij ADO Den Haag. Daarmee doelde hij onder meer op verbetering van het veldspel, maar ook op het halen van vers bloed. Iets wat eerder niet mogelijk was. 'Ik heb hem dit weekend niet op andere gedachten kunnen brengen’, zegt technisch manager Jeffrey van As, die Groenendijk liever bij ADO had zien blijven.

'Fons had het gevoel dat hij de selectie niet meer kon raken, met de uitwedstrijd tegen Heracles als de druppel. Wij bestrijden dat, want wij denken niet dat het opeens gaat lopen door het vertrek van Fons. Het wordt een seizoen waarin wij met hard werken de punten moeten pakken. Ik had dat het liefst nog met Fons gedaan, maar zijn keuze was anders.'

Minder financiële middelen

Een van de redenen dat ADO Den Haag staat waar het staat is de flinke verlaging in spelersbudget. Steunpilaren Nasser El Khayati, Sheraldo Becker en Wilfried Kanon waren met minder financiële middelen moeilijk te vervangen.

'Daar lopen momenteel ook gesprekken over', erkent Hamdi. 'Dat is scherp besproken en zal ook de aankomende tijd een thema zijn. Of ik dat verwijtbaar vind? Dat is niet netjes richting mijn voorganger. Het is ook niet mijn intentie om het daar over te hebben. We moeten het scherp evalueren en het moet verbeterd worden. Dat ga ik intern doen.'

