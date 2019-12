De Naald voor derde keer beste kleine theater van het jaar

NAALDWIJK -

WestlandTheater De Naald in Naaldwijk is maandag uitgeroepen tot Theater van het jaar 2019 in de categorie kleine theaters. Volgens de jury van de prijs zit De Naald bovenop het talent van morgen en weet het theater wat het publiek wil zien, meldt mediapartner WOS. Theaterdirecteur Nico Baars en Marketingmedewerker Kate van Elswijk namen de prijs bij de uitreiking in Nieuwegein in ontvangst. De Naald won deze prijs ook in 2016 en 2017. In 2018 won Theater Diligentia in Den Haag.