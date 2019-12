Dertien aanhoudingen tijdens weer een onrustige avond in Duindorp

Rond het Tesselseplein stond aan het begin van de avond een groep van tussen de vijftig en honderd mensen die vuurwerk afstak. Later veranderde dat in een kat en muis spel tussen de politie en de oproerkraaiers waarbij de onrust zich steeds leek te verplaatsen, aldus onze verslaggever die in de wijk aanwezig was.

De onrust concentreerde zich vooral in het oude gedeelte van de wijk, in het nieuwbouwdeel bleef het relatief rustig. De omgeving was afgezet en de brandweer bluste brandjes. Ook de politie probeerde de schade van branden te beperken door het losliggende afval weg te halen. De arrestaties zijn verricht vanwege openlijke geweldpleging, het gooien van stenen en belediging.

Toen een auto met hoge snelheid voorbij reed, trok een agent een vuurwapen, maar er is niet geschoten, aldus een woordvoerster van de politie. Boven de wijk hing gedurende de avond een politiehelikopter.

Hieronder beelden uit de wijk Duindorp:

Volgens onze verslaggever in de wijk leek de onrust zich telkens te verplaatsen:

In Duindorp was het zondagavond ook al onrustig. Er werd onder meer een bushalte vernield en containers, bankjes, een boom en afvalbakken in brand gestoken. Ook een snackcar vloog in brand. De politie hield dertien mensen aan. In de nacht van zaterdag op zondag waren er ook meerdere brandjes.

'Pubergroep'

Sinds Duindorp bekendmaakte dat het vreugdevuur in Duindorp niet doorgaat, is het onrustig in de wijk. Volgens Bob Schut, voorzitter van Wijkberaad Duindorp, zijn de meeste relschoppers tieners. 'Het is een pubergroep met uitschieters naar boven en naar beneden. Het is te hopen dat ouders die zien dat hun kinderen dit doen, tot het besef komen dat het niet goed is dat dit gebeurt en dat ze hun eigen kinderen tot de orde roepen.'

