Kouresh geeft mensen met krappe beurs gratis knipbeurt in Leiden

Kouresh bracht tien jaar door in asielzoekerscentra voordat hij in Leiden terechtkwam en de kappersopleiding kon gaan doen. Knippen kon hij al omdat hij tijdens zijn verblijf in de asielzoekerscentra niet veel anders kon doen. 'Het niks kunnen doen en het wachten was eigenlijk het ergste', zegt hij. 'Ik heb nu m'n diploma gehaald en werk twee dagen per week als vrijwilliger in de kapsalon.'

Rita Florijn moet rondkomen van een uitkering en komt voor het eerst bij de buurtkapper. 'Ik werd eerst door een vriendin geknipt', zegt ze. 'Maar toen hoorde ik hierover en dacht ik: dat is wel een mogelijkheid voor mij want het scheelt flink in de kosten. Bij de kapper betaal je toch al gauw meer dan 20 euro.'

Initiatief van de wijk zelf

Kouresh werkt samen met twee collega's. Op dinsdagmiddag zijn ze open voor mannen en vrouwen, op donderdag alleen voor vrouwen. 'Sommige vrouwen willen liever niet door een man geknipt worden, anderen vinden het geen probleem. Ik knip zowel heren als dames. Ze nemen vaak een plaatje mee van wat ze willen en dat gaan we dan doen. Ze gaan altijd met een glimlach weg.'

Wijkbewoners hebben zelf het initiatief genomen voor de buurtkapper omdat de ruimte bij de buurtontmoetingsplek toch voor het grootste deel van de tijd leegstond. 'Als je geen geld hebt voor de kapper doet dat ook wat met je zelfvertrouwen omdat je er niet zo goed uit ziet', zegt Marlies Tiepel van welzijnsorganisatie Libertas Leiden. 'Dus op deze manier helpen we mensen met hun zelfvertrouwen en bovendien is de kapper natuurlijk een goede plek om elkaar te ontmoeten.'

