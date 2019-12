Gezocht: nabestaanden van de vergeten bombardementen in Leiden

De Engelsen zijn in het najaar van 1944 bezig met de bevrijding van het westen van Nederland. Ze willen de V2-raketten van de Duitsers uitschakelen die op overslagplaatsen in en rond Leiden zijn opgeslagen. Maar in plaats van de overslagplaatsen, wordt de omgeving van het huidige station Leiden en het voormalige station bij de Herensingel stevig geraakt. Hele stadsdelen bij de stationsbuurt en het Noorderkwartier worden verwoest.

En hoewel er veel burgerslachtoffers vielen, duurde het tot 1994 voordat de eerste herdenking plaatsvond. 'Het leefde lang onderhuids bij de overlevenden en nabestaanden', vertelt Hein van Woerden van Stichting dodenherdenking Leiden, 'Het was een fout van de geallieerden en dat waren onze bevrijders. Daar ging je niet tegen tekeer.'

De schade op de stationsweg na het bombardement | Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken/ B.B.M. Jansen

Vierde herdenking

Bij de eerste herdenking in de Hartebrugkerk in '94 kwamen zo’n achthonderd belangstellenden. 'Voor heel veel mensen was er toen eindelijk de ontlading. Ze werden genoemd.' Sindsdien zijn er twee herdenkingen geweest en is er een monument onthuld onder het Alphense perron van station Leiden. 'De opkomst is bij elke herdenking wat minder.'

Vanuit nabestaanden kwam de wens om nog eenmaal bij de bombardementen stil te staan. Dat zal gebeuren op zondagmiddag 15 december, om 16.00 uur in Museum Volkenkunde. Onder meer burgemeester Henri Lenferink, schrijver Rob van den Nieuwendijk, nabestaande Chris van Beek en ooggetuige Aad van Hoeken zullen daarbij aanwezig zijn.

Op zoek naar nabestaanden

'We zijn nog op zoek naar namen en adressen van nabestaanden om hen te informeren over de herdenking en we hopen dat er mensen zijn die deze aan ons kunnen geven', vertelt Van Woerden. Maximaal honderdvijftig mensen kunnen bij de herdenking aanwezig zijn. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via kabinet@leiden.nl.

Dit artikel verschijnt op de speciale webpagina van Omroep West, 75 jaar vrijheid. U vindt hier nog meer artikelen over de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog.