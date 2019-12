In Rijswijk zet je met een app het verkeerslicht langer op groen

Sommige voetgangers hebben moeite om in de beperkte tijd dat een verkeerslicht op groen staat over te steken. Het licht springt weer op rood voordat zij de overkant hebben bereikt en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De gemeente wijst op voetgangers op leeftijd, mensen die slecht ter been zijn of slecht zien, maar ook op kinderen die onder begeleiding van leerkrachten als groep moeten oversteken. Met de zogenoemde CrossWalk-app en een innovatieve technologie die is gekoppeld aan zogenoemde ‘slimme verkeerslichten’ krijgen deze groepen voetgangers langer groen licht.

In eerste instantie kunnen groepen schoolkinderen van drie omliggende basisscholen en bezoekers van wijkcentrum Stervoorde vanaf woensdag de app gebruiken. Nadat de app op een smartphone is geïnstalleerd, hoeven de gebruikers niets anders te doen dan met hun telefoon oversteken.

Stoplicht afgestemd op snelheid voetganger

De telefoon kan tijdens het wandelen opgeborgen blijven. Er is geen actieve handeling nodig om langer groen licht te krijgen. Door de gps-positie van de telefoon op een slimme manier te gebruiken, weet het verkeerslicht dat een voetganger met de CrossWalk-app wil oversteken. De tijd dat het stoplicht op groen staat, wordt afgestemd op de snelheid van de voetganger. Op deze manier krijgen alleen voetgangers die het nodig hebben langer groen licht en zijn de gevolgen voor het overige verkeer tot een minimum beperkt.

Vanwege de vergrijzing in de stad en het aantal mensen dat langer thuis blijft wonen, heeft de gemeente voor deze pilot gekozen. De gemeente hoopt zo de veiligheid te verbeteren. Op een later moment wordt de pilot geëvalueerd. 'We hebben bewust voor twee kruispunten met verschillende groepen kwetsbare voetgangers gekozen', laat een woordvoerder weten. 'We zijn erg benieuwd naar de impact van deze innovatie op de veiligheid van deze voetgangers en de totale doorstroming.'