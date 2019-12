Politie Delft surveilleert extra met lichtjesavond om inbraken te voorkomen

'In dat jaar hadden we zeventien inbraken op die avond', vertelt John Scheele van het anti-inbraakteam van de politie in Delft. Sindsdien wordt er jaarlijks extra gesurveilleerd. 'We delen de beschikbare mensen op in twee helften', aldus Scheele. 'De ene helft is in de stad bij de festiviteiten, de andere helft wordt verspreid over de rest van de gemeente.'

Die groep krijgt ook ondersteuning van onder meer studenten van de veiligheidsopleiding van het ROC Mondriaan, politiestagiairs en buurtpreventiegroepen. Ook worden er 'stille' politiemensen ingezet. Die aanpak heeft succes: 'de afgelopen jaren hebben we het aantal inbraken op lichtjesavond meestal op nul gehouden', weet de politieman.

Zelf doen

Bezoekers van het evenement kunnen zelf ook genoeg doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een misdrijf. 'Als je gaat, let dan goed op je spullen. We weten dat bepaalde groepen die avond gaan zakkenrollen. Laat thuis wat lichten aan, vraag de buren om een oogje in het zeil te houden en doe de deur goed op slot', adviseert John Scheele. 'Dan wordt het voor iedereen een leuke avond, behalve voor de inbrekers.'

