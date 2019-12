Buurtbewoners Duindorp ongerust door ongeregeldheden: 'Je zit 's avonds te trillen in huis'

Maandagavond was het voor de derde keer op rij onrustig in de wijk. Eerder werd bekend dat het jaarlijkse vreugdevuur tijdens de jaarwisseling niet doorgaat in Duindorp. Met branden, vuurwerk gooien naar agenten en vernielingen tot gevolg. Meer dan twintig mensen zijn tot nu toe aangehouden. Dinsdagmiddag zijn rond het middaguur invallen gedaan in de wijk.

Ik durf 's avonds mijn hond niet meer uit te laten - buurtbewoonster

'Ik woon al 50 jaar in Duindorp’, zegt een andere bewoonster. 'Ik heb altijd heel gezellig gewoond. Af en toe rare dingetjes, maar zoals nu vind ik heel erg. Ik ben toch wel angstig. Ik durf 's avonds mijn hond niet meer uit te laten. Dat doe ik niet. En ook die rook die je ziet uit de containers.'

Kerstbomenverkoop verplaatst

Dinsdagochtend ruimt de kerstbomenverkoopster op de hoek van de Westduinweg en de Houtrustweg de spullen op. Voor hun veiligheid kiezen ze een andere plek, vlakbij de supermarkt Jumbo. '1 december begonnen we met bouwen, het is vandaag 3 december en we gaan weer weg. Jammer, maar helaas', vertelt kerstbomenverkoopster Rebecca.

We waren niet heel bang, maar het is onrustig. Je weet niet welke kant het opgaat. De kerstbomen zijn net luciferhoutjes – Rebecca, kerstbomenverkoopster

De beslissing is genomen in overleg met de gemeente en de politie. 'Veiligheid voor alles. We waren niet heel bang, maar het is onrustig. Je weet niet welke kant het opgaat. De kerstbomen zijn net luciferhoutjes. Het is niet leuk wat er gebeurt: voor de bewoners niet, voor de jongens niet dat er geen vuur is, voor ons niet leuk, voor de gemeente niet leuk. Er moet gauw een oplossing komen.'

Kerstbomenverkooppunt Duindorp verplaatst vanwege de onrust in de wijk. | Foto: Omroep West

Verdeeldheid

‘Ik heb het idee dat de frustratie er nu uitkomt. En dat is net begonnen. Ik snap het. Ik snap het', zegt een vrouw die net uit de Jumbo op Scheveningen komt. 'Onze traditie gaat weg. Het continu nee krijgen. Oke, we zijn vorig jaar over de schreef gegaan. En de jaren daarvoor ook, maar het werd ook toegelaten.'

'Dus waarom krijgen wij de schuld, terwijl wetgevers en de burgemeesters dat allemaal door hebben laten gaan. En nu kom je opeens op dat punt: dit is de grens en dit zijn de regels. We hebben altijd met de bouw de regels kunnen overtreden. Dan moet je niet zeggen: zo strak is het. Nee, dan moet je er ook een beetje naartoe komen en toegeven.'

'Ik ben niet bang'

'Wat er nu gebeurt gaat te ver, maar het is een frustratie. Het is een gevoel. Het is een emotie. En dat kan je niet onderdrukken. Ik ben niet bang. We zijn een volk, we zijn een dorp. Scheveningen en Duindorp staan dan bij elkaar. Dat is die broederschap. Ik ben van Scheveningen, maar ik ben nu voor Duindorp.'

Geef die knapen nog een kans - bewoonster Scheveningen

Een oudere mevrouw staat mee te luisteren. 'Aan de ene kant hebben ze ongelijk, maar ze komen wel voor zichzelf op', zegt de vrouw over de relschoppers. ‘Als ze geen ja krijgen, gaan ze door tot januari ben ik bang. Ze komen voor hun rechten op. Ze hebben altijd toegestemd. En nu opeens nee, dat kan toch niet. De burgemeester moet gewoon toestemming geven. Geef die knapen nog een kans.'

'We staan veilig'

Het kerstbomenverkooppunt wordt nu weer opgebouwd. 'We staan heel veilig. We gaan er een gezellig feest van maken. Ik verwacht geen grote problemen. Het is even schakelen, maar iedereen helpt ons. Het is het beste voor iedereen’, aldus Rebecca.