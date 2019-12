Minderjarige jongen neemt geld op na twee babbeltrucs

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

De eerste babbeltruc is op zaterdag 5 oktober. Er wordt aangebeld bij de woning van een 82-jarige mevrouw aan de Kornalijnhorst in Den Haag. Er staan drie mannen voor de deur, die zeggen dat ze van een energiebedrijf zijn. De vrouw zou teveel betalen en kan geld terugkrijgen. Het slachtoffer denkt dat dit echt zo is en laat de drie binnen.

De mannen gaan aan de slag met een laptop en de vrouw haalt zelfs iets te drinken voor ze, waardoor de drie even alleen in de woonkamer achterblijven. Waarschijnlijk is op dat moment haar pinpas gestolen. Later zal blijken dat er ook een geldkistje met daarin 500 euro uit huis is verdwenen.

Drammen om pincode

De mannen vragen om de pincode van de vrouw, maar die wil ze in eerste instantie niet geven. Omdat ze maar blijven drammen, zwicht ze uiteindelijk toch en vertelt ze haar pincode. Dan vertrekken de mannen, met de mededeling dat ze later nog even langskomen.

Maar de mannen laten zich niet meer zien en de vrouw ontdekt dat haar pinpas is verdwenen. Ze gaat eerst nog terug naar de winkel waar ze die ochtend boodschappen had gedaan, om te kijken of de pas daar nog ligt. Maar als daarna de bank wordt gebeld, blijkt dat er al 1.000 euro van haar rekening is verdwenen.

Minderjarige pinner

Op beelden van de pintransacties is te zien dat een minderjarige jongen het geld opneemt. Hij doet dat bij de Albert Heijn aan Het Kleine Loo in Den Haag. De politie vermoedt dat hij door de oudere oplichters is ingezet, want de mannen die bij het slachtoffer binnen zijn geweest, zijn tussen de 20 en 30 jaar oud.

De jongen is vanwege zijn leeftijd onherkenbaar gemaakt, maar de politie hoopt dat iemand hem toch herkent of meer kan vertellen over de zaak. De recherche wil er achter komen wat de rol van de nog jonge jongen is en door wie hij mogelijk wordt ingezet.

Babbeltruc in Delft

Dezelfde jongen is in beeld bij een pinautomaat in Delft, als hij twee dagen later 500 euro van de rekening van een tweede babbeltrucslachtoffer haalt. Op maandag 7 oktober krijgt een 69-jarige bewoner van een huis aan de Cort van der Lindenstraat thuis bezoek van twee mannen, die ook zeggen dat ze van een energiebedrijf zijn. Ze willen het huis van de man bekijken in verband met de 'omschakeling van de energievoorziening'.

Het slachtoffer is nagenoeg blind en slecht ter been. Daarom is het voor de daders relatief makkelijk geweest om de pinpas van de man te pakken. Ook nu is het slachtoffer onder druk gezet om zijn pincode af te geven. Na ongeveer een half uur zijn de mannen vertrokken.

Grotere groep oplichters

Het slachtoffer in Delft heeft de twee daders nauwelijks gezien, maar wel gehoord. Ze spraken Nederlands met een accent en onderling gebruikten ze een andere taal. De drie mannen die aan het Kornalijnhorst in Den Haag waren, waren volgens het slachtoffer blank en spraken goed Nederlands.

Omdat de signalementen verschillen, zou het kunnen dat het gaat om een grotere groep oplichters, die werkt in wisselende samenstellingen. De overeenkomst in beide zaken is de minderjarige jongen die het geld opneemt. Via de beelden van hem hoopt de politie op meer informatie over de babbeltrucs.

