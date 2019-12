Envelop met geld van 85-jarige vrouw gestolen tijdens babbeltruc

Van de verdachten van een babbeltruc in Den Haag zijn compositietekeningen gemaakt. De twee hebben een 85-jarige vrouw opgelicht in haar huis aan de Traviatastraat. Met een smoes over een mogelijke lekkage werd de vrouw door één van de daders naar de badkamer gelokt, zodat de ander het huis kon doorzoeken. Er is een envelop met contant geld meegenomen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op zaterdag 26 oktober rond 18.00 uur wordt er aangebeld bij de centrale toegangsdeur van het appartementencomplex waar de vrouw woont. De man en de vrouw die voor de deur staan zien er fatsoenlijk uit, dus de vrouw doet de deur open. Ze zeggen dat ze het huis komen controleren, omdat er door de verbouwing bij de bovenburen mogelijk een lekkage is ontstaan.

Omdat er daadwerkelijk wordt gewerkt aan de badkamer van de bovenburen, vindt de vrouw het een aannemelijk verhaal. Ze gaat met de man naar de badkamer, waar ze de kraan een aantal minuten moet laten lopen. De man heeft een apparaatje bij zich, waarmee hij naar eigen zeggen de lekkage kan meten.

Huis doorzocht

Terwijl het slachtoffer met de man in de badkamer is, doet hij de deur dicht. Op dat moment kan de vrouw het huis doorzoeken. Vlak daarna klopt ze op de deur en zegt dat ze kunnen gaan. Als ze zijn vertrokken, ziet de 85-jarige vrouw meteen dat er kastjes en laatjes van haar bureau open staan.

Er is een envelop met contant geld verdwenen, dat ze had gespaard voor haar kinderen. De vrouw is erg verdrietig over de babbeltruc. Ze vind het met name erg dat ze te goed van vertrouwen is geweest. Het verhaal dat de daders gebruikten, klonk erg aannemelijk, omdat er inderdaad werd verbouwd in het complex. Mogelijk hebben de twee al voor de babbeltruc in de buurt rondgekeken om aan dit verhaal te komen.

Signalementen

Het gaat om een blanke man van ongeveer 30 jaar oud en zo'n 1,70 meter lang. Hij heeft zwart krullend haar en droeg een lichte trui of shirt. Hij was beleefd en sprak goed Nederlands, maar met een accent. Hij vertelde dat hij van Turkse afkomst is, maar het slachtoffer vermoedde eerder van Poolse afkomst.

De vrouw heeft een lichte huidskleur, is ongeveer 25 jaar oud en zo'n 1,60 meter lang. Ze heeft blond haar tot voorbij haar oren en droeg lichte bovenkleding en een donkere broek. Ook zij sprak Nederlands met een accent.

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem