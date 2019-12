IJskoude kunst op Scheveningen: 'Mijn favoriete gereedschap is de kettingzaag'

Vlak naast de Pier op Scheveningen staat een grote tent. Buiten is het 6 graden, binnen is het min 15. Ruim 22 beelden werden er gemaakt in die koude werkplaats. 'Mijn favoriete gereedschap is toch wel de kettingzaag', vertelt icecarver Damian van der Velde. 'Daar doe je echt het grove werk mee. De ijsbeitels gebruik je om te finetunen.'

IJssculpturen | Foto: Coolevent Scheveningen

De icecarvers werken met twee verschillende blokken ijs: de wat kleinere, die rond de 300 kilo wegen en de grote van 2.000 kilo. Formaat: 2 meter bij 1,20 en 50 centimeter diep. De blokken worden in een ijsfabriek in België gemaakt. 'In Nederland staat geen fabriek die deze maat blokken kan leveren', legt de icecarver uit. Belangrijk is dat het water tijdens het bevriezingsproces in beweging is. 'Dat zorgt dat de lucht uit het water gaat, daardoor zitten er geen luchtbelletjes in het ijs. Dat zou ook veel te gevaarlijk zijn, omdat het makkelijker breekt. Het ijs is nu kristalhelder.'

Elsa tegenover Jack Frost

De ijssculpturen in de tent zijn feeëriek verlicht. Een levensgrote Elsa uit Frozen staat tegenover Jack Frost. Het thema van dit jaar is Frozen Magic en niet Frozen, verklaart Van der Velde. Het gaat dus niet alleen over de populaire Disneyfilm, waarvan net deel twee in de bioscoop draait.

Ook andere karakters die met magie te maken hebben, loop je in de tent tegen het lijf. Er zijn verschillende secties, per thema ingericht. Bij de tovenaars zie je Merlijn. Vlakbij staat Newt Scamander, uit zijn koffer ontsnapt een Niffler. Behalve ijssculpturen zijn er ook sneeuwfiguren, zo loop je een levensgrote eenhoorn en Roald Dahls creatie de GVR (Grote Vriendelijke Reus) tegen het lijf.

De ijssculpturen zijn vanaf zaterdag 7 december dagelijks te bezoeken. Toegang is niet gratis.