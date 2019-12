Haagse burgemeester Remkes overweegt gebiedsverboden Duindorp

Burgemeester Remkes over ongeregeldheden Duindorp: ‘Dit is volstrekt onaanvaardbaar’

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag overweegt om in Duindorp gebiedsverboden in te stellen. Dat zegt Remkes nadat drie dagen op rij ongeregeldheden uitbraken in de Haagse wijk. 'Een avondklok is een heel verregaande maatregel, maar gebiedsverboden worden zeker overwogen', aldus Remkes. 'Als er een ding is waarvoor het gemeentebestuur en zeker ook deze burgemeester niet om gaat liggen, dan is het voor dat soort rellen.'

Het is al een aantal dagen onrustig in de Haagse wijk Duindorp, nadat bekend werd dat het vreugdevuur daar niet doorgaat. Tientallen jongeren hebben vernielingen aangericht. De relschoppers gooiden maandag onder meer met stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid en staken afval en containers in brand. Toen een auto met hoge snelheid voorbijreed, trok een agent een vuurwapen, maar er is niet geschoten.

De politie heeft dinsdag rond het middaguur invallen gedaan in Duindorp vanwege de rellen van maandagavond. Bij de ongeregeldheden werden zondag dertien mensen en maandag twaalf mensen aangehouden, onder wie zes minderjarigen.

'Volstrekt onaanvaardbaar'

De waarnemend burgemeester noemt wat in Duindorp is gebeurd de afgelopen drie avonden en nachten 'volstrekt onaanvaardbaar'. En hij verzekert dat degenen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt, worden aangepakt. 'Men moet zich van één ding verzekerd weten: ze zullen voor de rechter worden gebracht en als er schade is dan zal die schade worden verhaald. Om een voorbeeld te geven: een bushokje kost 4.000 euro. Hier wordt niet zachtzinnig mee opgetreden. Ik hoop dat het niet nodig is - dat zeg ik in alle eerlijkheid erbij', aldus de burgemeester.

Remkes stelt ook dat de ongeregeldheden ten onrecht een negatieve uitstraling hebben op de hele wijk. 'Ik vind ook dat door deze rellen heel Duindorp in bepaalde hoek wordt geplaatst. Terwijl het overgrote deel van Duindorp hier helemaal niets mee te maken heeft. Ik krijg ook veel reacties dat mensen opgelucht zijn dat het niet doorgaat op oudejaarsavond.'

Jonge mensen

Volgens de burgemeester gaat het veelal om jonge mensen die voor onrust zorgen. 'Die jonge mensen moeten door hun ouders hierop aangesproken worden. Ik vind ook dat de meerderheid van de buurt te kennen moet geven: zo gaan wij niet met onze wijk, vrijwilligers, de politie en de brandweer om.'

Remkes erkent wel dat de tijd om dit jaar de vreugdevuren op een nieuwe manier te organiseren krap was. 'Dat hebben we steeds met elkaar geweten. En dat is ook de reden waarom wij nu in onze brief schrijven dat we begin volgend jaar met de organisatoren goede afspraken willen maken hoe de dan beschikbare tijd nuttig kan worden gebruikt om het voor de jaarwisseling 20/21 op een andere manier te doen.'

