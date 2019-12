ADO zet in op terugkeer Maurice Steijn

ADO Den Haag onderzoekt de mogelijkheden om Maurice Steijn terug te halen als hoofdtrainer van de Haagse club. Omroep West weet dat het eerste contact inmiddels is gelegd. Steijn is door zijn club Al Wahda op non-actief gesteld en verblijft nog altijd in Abu Dhabi.

Na het vertrek van Fons Groenendijk gonsde de naam van Steijn direct rond. Inmiddels is het eerste contact tussen Steijn en ADO Den Haag gelegd. De Haagse club wil niet inhoudelijk reageren en gaat ook niet op namen in, maar laat weten meerdere kandidaten op het lijstje te hebben staan. Van 2011 tot 2014 was Steijn al eens eindverantwoordelijk in Den Haag.

De komst van Steijn is zeker nog niet in kannen en kruiken. De 46-jarige Hagenaar is op non-actief gesteld door zijn club Al Wahda, maar ontvangt nog maandelijks een mooi salaris. Een tussentijdse overstap naar ADO zou daar een eind aan maken. Daarnaast zal Steijn vanwege andere belastingregels in Nederland ook financieel nadelige gevolgen kunnen ondervinden van een terugkeer.

Jol niet beschikbaar

Ook de naam van Martin Jol werd na het vertrek direct genoemd. De voormalig speler van FC Den Haag was recentelijk nog - in de rol van commissaris - betrokken bij ADO, maar heeft laten weten momenteel wegens 'omstandigheden' niet beschikbaar te zijn, in welke rol dan ook.

