Deze jaarwisseling geen vreugdevuren in Den Haag

Ook op Scheveningen is deze jaarwisseling geen vreugdevuur. Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes aan de gemeenteraad. Ondanks dat er door de organisatoren 'hard gewerkt is om aan de nieuwe, gestelde eisen te voldoen', blijkt dat dit op meerdere onderdelen niet het geval is', aldus Remkes. Vorige week werd al bekend dat Duindorp dit jaar geen vreugdevuur zou organiseren.

De gemeente Den Haag stelde dit jaar hoge eisen aan de bouwers van de vreugdevuren. Dat gebeurde nadat het vuur op Scheveningen afgelopen jaarwisseling uit de hand liep. Een vonkenregen daalde neer op de boulevard en de badplaats. Dit vliegvuur zorgde voor diverse branden en veroorzaakte veel onrust bij publiek en omwonenden. Uiteindelijk bleven de gevolgen beperkt tot enkele lichtgewonden en forse materiële schade. Wel vroeg toenmalig burgemeester Pauline Krikke de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) uit te zoeken hoe het zover had kunnen komen.

De OvV concludeerde begin oktober dat veel mis was gegaan. Zo hielden de bouwers zich niet aan de gemaakte afspraken: zowel de afgesproken hoogte als de omvang van de stapel werden flink overschreden. Ook het gebruik van vaten diesel en andere brandversnellende middelen was tegen de afspraken. De gemeente was op de hoogte van de overtredingen, maar trad hiertegen niet op.

Andere aanpak

Daarom, aldus de OvV, moest er een 'fundamenteel andere aanpak' komen. De gemeente zou niet lager in convenanten de afspraken met de bouwers moeten vastleggen. Voortaan zouden ze officieel een vergunning moeten aanvragen. Zo kunnen ook 'heldere voorschriften' worden gegeven en ontstaat voor omwonenden de mogelijkheid officieel bezwaar aantekenen.

Dat rapport leidde op 6 oktober tot het aftreden van Krikke. 'Het debat over mijn toekomst, zit het debat over de toekomst van Den Haag in de weg', aldus de burgemeester. Zij werd nog geen week later tijdelijk opgevolgd door oud-minister en voormalig commissaris van de koning in Noord-Holland Johan Remkes.

Niet doorgaan

De afgelopen weken werd al duidelijk dat het voor de bouwers zeer moeilijk zou worden om aan al die voorschriften te voldoen. In een brief aan de gemeenteraad maakte de waarnemend burgemeester duidelijk dat de vuren 'hoogstwaarschijnlijk' niet zouden doorgaan.

Daarvoor gaf hij een aantal redenen. Zo concludeerde hij dat de bouwers 'geen aantoonbare professionele organisatie' vormen. Verder was er door hen nog geen evenementenaansprakelijkheidsvergunning afgesloten. Bovendien voldeden de ingediende aanvragen niet aan de eisen die door de hulpdiensten worden gesteld. Ook een veel 'kritische' bezwaren van belanghebbenden vormden toen nog een hobbel en deden zich problemen voor bij het aanvragen van ontheffingen op het gebied van milieubeheer en natuurbescherming.

Ultieme poging

Een aantal partijen in de gemeenteraad hield donderdag tijdens een debat nog een ultieme poging om de vuren te redden. Maar Remkes zei daar dat hij niet van plan was om de eisen te versoepelen. 'Ook hier in Den Haag geldt de landelijke wetgeving. Wij zijn hier niet de vrije republiek Den Haag', aldus de waarnemend burgemeester toen.

Hoewel de bouwers toen nog een paar dagen hadden om hun plannen aan te passen en uit te breiden, besloten die van Duindorp in de nacht van donderdag op vrijdag het vuur niet door te laten gaan. 'Een klap voor vele honderden of misschien wel duizenden mensen die ons vreugdevuur een warm hart toedragen', schreven zij in een verklaring. De dagen daarna werd het zeer onrustig in de wijk.

Constructief

Die van Scheveningen hadden toen nog hoop dat hun vuur er wel zou komen. 'We zijn positief gestemd dat wij aan alle voorwaarden voldoen die de gemeente stelt, zodat ze ons de vergunning kunnen verstrekken', stelden ze vrijdag. 'Wij hebben ons constructief opgesteld om samen te werken met de gemeente, zodat we er gezamenlijk een positief nieuwjaarsevenement van kunnen maken.'