Politiek verdeeld over afblazen vreugdevuren: van 'dramatisch' tot 'verstandig'

Het besluit werd dinsdag genomen door burgemeester Johan Remkes. 'Ondanks dat er door de organisatoren hard gewerkt is om aan de nieuwe, gestelde eisen te voldoen, blijkt dat dit op meerdere onderdelen niet het geval is', aldus de burgemeester. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is des duivels. 'Het is een gewaagde en ondoordachte stap om te kiezen voor veiligheid op het strand en onveiligheid in de wijken', zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar. 'Het jarenlange beleid om zoveel mogelijk rust te creëren in de wijken wordt nu zomaar even bij het grofvuil gezet.' Volgens Dubbelaar is dat vragen om problemen, 'hoewel geweld door mensen die zich misdragen nooit gebagatelliseerd mag worden'.

Ook fractievoorzitter van de PVV, Sebastian Kruis, is boos omdat de vreugdevuren dit jaar niet kunnen doorgaan: 'Ondanks alle goede wil en moed bij de bouwers draait Den Haag weer een traditie de nek om. Kapitale blunder van Remkes en de zoveelste keer dat de stad bukt en buigt voor de regeltjes- en milieumaffia.'

'Traditie die zorgde voor minder vandalisme'

Fractievoorzitter Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP noemt het 'teleurstellend voor de bouwers en al die andere fans'. Volgens hem komt er voorlopig een einde aan een traditie die zorgde voor saamhorigheid op het strand en minder vandalisme in de wijk. 'Anderzijds zou de stikstofcrisis sowieso de showstopper zijn geweest', aldus Grinwis. Hij hoopt dat er een vredig feest komt deze jaarwisseling. 'Daar is iedereen bij nodig, ook de vaders, moeders en jongeren uit de verschillende wijken. We laten onze mooie stad toch niet kort en klein slaan.' Daarmee doelt Grinwis op de rellen die uitbraken in Duindorp nadat duidelijk werd dat de bouwers afzagen van het organiseren van een vreugdevuur.

Volgens D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf is niet rechtvaardig dat de gemeente de schuld krijgt. 'Je mag met oud en nieuw acht uur lang zoveel legaal vuurwerk afsteken als je wilt. Als je daar niet genoeg aan hebt, geef dan niet de schuld aan de gemeente. Niemand dwingt je om de politie te intimideren of je wijk in de hens te steken.'

Alternatieven verzinnen

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns maakt zich ook zorgen: 'Ik doe echt een beroep op het gezond verstand van iedereen om er een goed feest van te maken.' Hij vindt dat de gemeente Den Haag met een oplossing moet komen om de ongeregeldheden te voorkomen. 'Ik denk dat we met elkaar moeten kijken welke alternatieve invulling van de jaarwisseling er mogelijk is. Daar moet geld voor beschikbaar komen. Dat geld is er nu, aangezien de gemeente normaal gesproken mee zou betalen aan de vreugdevuren,' aldus Kapteijns.

Het zoeken naar alternatieven vinden meerdere raadsleden belangrijk, zo ook Cemil Yilmaz van NIDA. 'We moeten een middenweg gaan vinden om de traditie op enige manier vorm te geven.' Ook de gemeente zal daar volgens hem extra op moeten inzetten. 'Kijk welke creatieve ideeën er zijn.’ Yilmaz begrijpt de emotie, maar staat achter het besluit van de gemeente. 'Wat de gemeente heeft gedaan, is het advies opvolgen van wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gegeven naar aanleiding van wat er vorig jaar is gebeurd. Dan merk je dus hoe moeilijk het is om in de praktijk zoiets te organiseren, daaruit blijkt dat we van geluk mogen spreken dat het al die jaren wel goed is gegaan.'

Allerlei mogelijkheden voor een feestje

'Het is een heel verstandig besluit', zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'Het bleek in de korte tijd niet mogelijk om een veilig vreugdevuur te organiseren. De hulpdiensten waren niet akkoord, dat zegt wel wat. Het zou dus gewoon niet veilig zijn.' Ook hij roept op om alternatieven te organiseren met geld wat normaal gebruikt wordt als subsidie voor de vreugdevuren. 'Als er niks te doen is, blijkt dat er sneller ongeregeldheden zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden om te zorgen dat mensen kunnen genieten van een feestje.' Over de ongeregeldheden is Barker duidelijk: 'Dat moet je hard aanpakken. Het niet doorgaan van een evenement zou nooit een reden moeten zijn om je eigen dorp in de fik te steken. Je moet je nooit laten leiden door dit soort gedrag.’

Tijdens de bespreking van het onderwerp in de gemeenteraad vorige week, legde een aantal partijen zich al neer bij het niet doorgaan van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. 'Op basis van de informatie die we nu hebben, is het niet verantwoord om het dit jaar door te laten gaan', zei Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Gemeente hoopt feestelijke jaarwisseling

De gemeente wil wel weer meehelpen om ervoor te zorgen dat er in de jaarwisseling van 2020/2021 weer vreugdevuren kunnen zijn. En hoopt ook dat er dit jaar toch nog wel iets gaat gebeuren om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. 'Hoewel het organiseren van andere festiviteiten primair bij de lokale gemeenschappen ligt, kan de gemeente waar nodig ondersteunen.'

