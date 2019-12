De vrouw in de beerput: moord of niet?

De rechtbank in Den Haag buigt zich woensdag over een opmerkelijke cold case. De vraag daarbij is of Bert den D. uit Benthuizen in 2007 zijn vrouw heeft vermoord in Thailand. De verdachte heeft altijd gezegd dat zijn vrouw naar haar moeder is vertrokken en dat hij naar Nederland is gegaan toen ze niet terugkwam. Justitie gelooft dit niet.

Rose Sulaiman verdween in november 2007 na een telefoongesprek met haar moeder. In dat gesprek zegt ze onder meer: 'Als ik er over een week niet ben, bel dan de politie.' Haar stoffelijke resten werden bijna een jaar later gevonden in de beerput naast het huis waar ze samen met Bert den D. woonde. Den D. is dan al lang met hun zoontje naar Nederland vertrokken. Volgens hem ging Rose naar haar moeder in Maleisië en is ze niet teruggekomen.

Hoe Rose in de beerput is terechtgekomen, is een raadsel. Volgens Den D. moet het wel een ongeluk zijn geweest. Maar justitie gelooft dit niet, onder meer omdat de beerput was dichtgemetseld. Het OM denkt dat de verdachte zijn vrouw heeft gewurgd en daarna in de beerput heeft gegooid.

Geen doodsoorzaak

Toen de resten van Rose werden gevonden, kon niet meer worden vastgesteld wat de doodsoorzaak was. De advocaat van de verdachte vindt de vervolging van Den D. belachelijk, want zonder doodsoorzaak kun je iemand moeilijk beschuldigen van moord of doodslag.

De zaak dient in Nederland omdat Den D. niet kon worden uitgeleverd. Thailand kent de doodstraf en Nederland levert geen onderdanen uit aan landen die de doodstraf kunnen opleggen. Daarom heeft justitie daar gevraagd om de zaak hier te behandelen. Den D. werd in 2016 aangehouden, maar later weer vrijgelaten. Deze woensdag, bijna twaalf jaar na haar verdwijning, dienst de rechtszaak over de dood van Rose Sulaiman.