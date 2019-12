Laakkwartier baalt van beslissing over vreugdevuur: 'Het is ons carnaval'

Teleurstelling in het Laakkwartier nu de Haagse vreugdevuren deze jaarwisseling niet doorgaan. 'Iedereen wordt nu gestraft', zegt Mark Beij van de organisatie van het vreugdevuur in de wijk. Ook in Laakkwartier zijn vreugdevuren rond oud en nieuw al jaren een traditie.

'We gaan nu back to the 80's. Dan wordt alles naar buiten getrokken en is het niet meer controleerbaar.' Dat verwacht Mark nu de Haagse vreugdevuren dit jaar niet doorgaan. 'Eerst hadden we nog overzicht. We hadden vaste vuurtjes en zetten altijd samen met de politie de meters uit. De wijkpolitie controleerde ons, zodat we geen gekke dingen in het vuur gooiden.'

Nu de vreugdevuren niet door kunnen gaan is Mark bang dat het ook in Laakkwartier uit de hand gaat lopen, zoals in Duindorp de afgelopen avonden het geval was. 'Het gaat sowieso uit de hand lopen, want dat wordt gewoon copy cat-gedrag. Bewoners zijn gefrustreerd, omdat hun iets wordt afgenomen. Je zaagt gewoon iemand z'n benen weg.'

'Iedereen is erbij betrokken'

Mark vertelt dat een vreugdevuur de hele wijk samenbrengt. 'Ome Kees die een kastje komt brengen en iedereen komt foto's maken, kinderen, kleinkinderen, iedereen is erbij betrokken. Je groeit er ook in mee', vertelt Mark die nu op zijn 33ste 'bij de oude garde hoort'. 'Je geeft het weer door aan je eigen kinderen.'

De vreugdevuren zijn voor ons wat carnaval is voor Brabant.' - Mark Beij, organisatie vreugdevuur Laakkwartier

En natuurlijk zijn er wel eens kleine incidenten, zoals knalvuurwerk of een knokpartij. 'Maar wij proberen alles zelf op te lossen, daar staan wij voor in.' Het vuur zelf, op de kruising van De Genestetlaan en de Paets van Troostwijkstraat, was altijd goed controleerbaar, vertelt hij. 'Het vuur is makkelijk te blussen, dat overlegden we ook altijd met de brandweer. Het vuur is nooit hoger dan de dakrand en ver genoeg van de huizen af.'

Hoge eisen van gemeente

Ze voelen zich nu de dupe van het beleid van de gemeente. Mark begrijpt dat de eisen strenger zijn na de vonkenregen van afgelopen jaar, maar dit is niet te doen vindt hij. 'Hoe kunnen ze ons verplichten beveiliging neer te zetten, EHBO te regelen en een verzekering af te sluiten? Het vuur is niet te verzekeren.' Volgens Mark wordt het de bouwers te moeilijk gemaakt. 'Het tijdsbestek van de vergunningen is te kort en we moeten dan ook nog overleggen over stikstofuitstoot.' Dat is allemaal niet te doen, legt Mark uit.

'En wij betalen alles zelf, krijgen geen subsidie van de gemeente. We gaan met een potje door de wijk. Daarvan wordt benzine, vervoer en een broodje voor de bouwer betaald. We krijgen ook hulp van bedrijven en boeren voor pallets en vervoer.'

Alternatief

Op de vraag of ze in Laakkwartier na de vonkenregen wel eens hebben gepraat over een alternatief voor de vreugdevuren, zucht Mark. 'De gemeente wil ons een partytent geven, maar dat werkt gewoon niet. Het is geen kinderdagverblijf. Het is niet dat we van de straat af gehouden moeten worden. We kunnen onszelf prima vermaken.'

