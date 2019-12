Gouwenaar vanuit rijdende auto beschoten

Een 22-jarige man uit Gouda is in Doetinchem gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is zondag door meerdere kogels in zijn bovenlichaam geraakt. De politie neemt de zaak dusdanig hoog op dat er dinsdagavond al meteen aandacht voor was in Opsporing Verzocht.

De Gouwenaar is zondagavond rond 18.30 uur vanuit een rijdende auto onder vuur genomen in de buurt van het ziekenhuis Doetinchem. Volgens de politie is er 'met scherp geschoten'. Het slachtoffer zat op dat moment zelf ook in de auto. In het ziekenhuis bleek later dat er geen vitale delen waren geraakt.

De recherche denkt dat er eerder zondag al iets is gebeurd tussen de man uit Gouda en de vermoedelijke dader of daders. Mogelijk is daarbij ook al geschoten.