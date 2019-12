Relatief rustige avond in Duindorp en Scheveningen, wel brandjes en aanhoudingen

In de stad was veel politie op de been. Iedereen die Duindorp in wilde, werd tegengehouden en gecontroleerd door de politie. Af en toe moest ook een achterklep van een auto worden opengemaakt voor controle. De politie hield de controles op de toegangswegen richting Duindorp om te voorkomen dat mensen die niet in de wijk thuishoorden de buurt in zouden gaan. Reden daarvoor waren de ongeregeldheden van de afgelopen dagen in de wijk. Dinsdagavond leken die ongeregeldheden in Duindorp mee te vallen. Het was een stuk rustiger dan voorgaande avonden.

De brandweer had wel de handen vol aan allerlei brandjes in omliggende wijken. Het ging merendeels om containerbrandjes. Ook een scooter op de Ypersestraat moest het ontgelden en brandde uit. Aan de Stadhouderslaan stond een grote container in lichterlaaie en op de Laan van Eik en Duinen werd een mobiel toilet in brand gezet. Volgens de brandweer zijn er zeker meer dan tien brandjes geweest in de stad. Rond middernacht keerde de rust grotendeels terug in de stad.

Burgemeester Remkes neemt kijkje in Duindorp

Waarnemend burgemeester Johan Remkes liet zich dinsdagavond kort zien in Duindorp. 'Ik wilde even kijken hoe fantastisch politiemensen hun werk doen', zegt hij tegen de NOS. 'Ze proberen de zaak preventief onder controle te houden.'

Remkes is geschokt over wat er de afgelopen dagen is gebeurd. 'Het is ook volstrekt onacceptabel dat politie en brandweer bekogeld worden.' Hij sluit niet uit dat het de komende dagen nog onrustig kan worden. En dat geldt ook voor Scheveningen, zegt hij. 'Maar ik hoop niet dat het daadwerkelijk tot ingrijpen hoeft te leiden.'

Remkes zegt zich al mentaal voor te bereiden op de komende jaarwisseling:

