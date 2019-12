Grinwis: 'Met hulp ambtenaar was er grote kans dat vreugdevuur kon doorgaan'

De gemeente Den Haag heeft de situatie rond de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp niet goed aangepakt. Dat vindt Pieter Grinwis van de Haagse ChristenUnie/SGP. 'Er was alle ruimte om hulpvaardig te zijn!'

Grinwis deed dinsdag op Twitter een oproep om van de jaarwisseling - ondanks de afgelasting van de vreugdevuren - met vereende krachten een relatief vredig feest te maken. Hij benadrukt dat hier iedereen bij nodig is. 'Ook de vaders, moeders en jongeren uit de verschillende wijken. We laten onze mooie stad toch niet kort en klein slaan?'

Met stijgende zorg keek Grinwis naar alle onrust die er in de stad is ontstaan sinds er een streep werd gezet door de vreugdevuren. 'Die rellen zijn onacceptabel', benadrukt het raadslid van de ChristenUnie-SGP. 'Hermetisch afsluiten - zoals dinsdagavond gebeurde - is dé methode om het rustig te houden op dit moment.'

Rode lap op een stier

Volgens Grinwis bestaat het risico dat er tussen nu en Oud en Nieuw een kat- en muisspel ontstaat. 'De politie-aanwezigheid werkt voor veel jongeren als een rode lap op een stier. Daar maak ik me echt zorgen over.'

Maar hij is ook kritisch op de aanpak van de vreugdevuren door het gemeentebestuur. 'Ik vind dat de burgemeester en mijn collega's het onhandig hebben aangepakt. Als je het rapport van Jeroen Dijsselbloem over de vonkenregen die vorig jaar uitbrak goed leest, moet je de rollen die de gemeente op dit gebied heeft uit elkaar trekken. De gemeente is nu heel erg in de rol van vergunningverlener gaan zitten. De hulpvaardige rol is veel te weinig getoond.'

Een grote kans

'Als nou een ambtenaar naar die organisatoren van de vreugdevuren was gegaan om te helpen, om de vergunningen en paperassen in orde te maken, was er een grote kans geweest dat de vreugdevuren tijdens de oudejaarsnacht hadden kunnen doorgaan', meent Grinwis. 'Er was alle ruimte om hulpvaardig te zijn!'