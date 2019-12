Van kanker genezen Daniëlle is buurvrouw dankbaar: 'Ik wil haar graag in het licht zetten'

Een jaar geleden ontdekte Daniëlle een knobbeltje in haar borst. 'Ik dacht, dat zal mij toch niet overkomen, ik ben nooit ziek', vertelt de Delftse. De huisarts vertrouwde het echter niet en stuurde haar direct door naar het ziekenhuis. De mammografie schetste een donker scenario: Daniëlle bleek een tumor van zes centimeter te hebben en drie uitzaaiingen in haar lymfe. Ze kwam in een medische rollercoaster terecht.

Haar buurvrouw Mariëlle van der Vugt is oncologieverpleegkundige in het Reinier de Graaf in Delft. De twee vrouwen besloten dat Mariëlle de chemo's ging begeleiden bij haar buurvrouw. 'Ik vond het een emotioneel proces', vertelt Mariëlle. 'Daniëlle is iemand die ik goed ken. Ik was er tijdens de chemo's bij, je hebt gesprekken met elkaar hoe het gaat op medisch en mentaal gebied en als het dan je buurvrouw is dan komt dat ineens wel heel dicht bij', vertelt ze zichtbaar aangedaan.

Schoon verklaard

Daniëlle kreeg vijf maanden chemotherapie. Er was even sprak van dat ze een borst moest verliezen, maar uiteindelijk bleef haar borst behouden dankzij een borstbesparende operatie. 'Ik heb een bijzondere periode meegemaakt. Veel verdriet, ik verloor mijn haren, mijn nagels gingen loszitten, ik viel twintig kilo af, ik herkende mezelf niet meer', vertelt Daniëlle.

'Ik heb zo ongelooflijk veel steun gehad van mijn zussen, mijn gezin en van Mariëlle en daarvoor wil ik haar vanuit het diepst van mijn hart bedanken', gaat ze verder. 'In gedachte steek ik niet alleen een lichtje voor haar aan tijdens Lichtjesavond, maar ik heb ook een enorm lekkere taart gebakken die ik ga brengen om haar en alle collega's in het Reinier de Graaf te bedanken.' Ze lacht. 'Nu, na twintig bestralingen en een jaar lang ellende ben ik schoon verklaard en kijk ik uit naar een wel heel bijzondere Lichtjesavond.'