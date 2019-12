Haagse raad wil uitleg burgemeester over Duindorp en steekincident Grote Marktstraat

De ME is meerdere keren in actie gekomen | Foto: Regio15

De situatie in Duindorp is woensdagmiddag onderwerp van een debat in de Haagse gemeenteraad. NIDA heeft het debat aangevraagd omdat het al een paar dagen op rij onrustig is in de wijk vanwege het afblazen van de vreugdevuren in Den Haag. Ook het steekincident van afgelopen vrijdag in de Grote Marktstraat staat op de agenda. De PVV wil hier opheldering over.

NIDA wil burgemeester Johan Remkes aan de tand voelen over de situatie in Duindorp. De partij maakt zich ernstige zorgen maakt over de veiligheid. 'Wij zullen de burgemeester vragen om een feitenrelaas te geven over wat er is gebeurd en wat de vervolgstappen zullen zijn van de burgemeester om de veiligheid van de buurtbewoners in Duindorp te waarborgen', zegt fractievertegenwoordiger van NIDA Cemil Yilmaz.

Hij vindt dat Den Haag zich niet mag laten chanteren door de relschoppers. 'Wat NIDA betreft is het noodzakelijk om te kijken naar mogelijkheden om een straatverbod, meldplicht of huisarrest op te leggen op de mensen die brandstichting en vandalisme plegen', reageert NIDA. 'Als het teveel uit de hand loopt dienen we ook te kijken naar vergaande maatregelen, een voorbeeld daarvan is om de komende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone te maken van héél Duindorp.'

Gebiedsverbod

Remkes heeft dinsdag laten weten dat hij overweegt om een gebiedsverbod op te leggen aan mensen die zich misdragen. Ook maakte hij bekend dat de vergunningaanvragen van zowel Duindorp als Scheveningen niet op orde waren en de hulpdiensten geen positief advies konden afgeven. Bovendien ontbrak een noodzakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

De PVV wil woensdagmiddag tekst en uitleg van burgemeester Remkes over de steekpartij van vrijdag in het centrum van Den Haag. Een dertienjarige jongen en twee meisjes van vijftien raakten hierbij gewond. Een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd zaterdagavond aangehouden bij een daklozenopvang.

Terroristisch motief

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis vraagt zich af waarom er tot nu toe zo weinig bekend is gemaakt over de dader. 'Ik vind het raar dat de nationaliteit en de voornaam van de verdachte worden verzwegen', zegt hij. 'Ook vraag ik mij af hoe het kan dat de politie een terroristisch motief uitsluit terwijl de verdachte nog niet heeft gepraat over zijn motief. Er leven een hoop vragen in de stad over de dader en de toedracht en daar wil ik vandaag antwoorden op. Als er allerlei informatie wordt achtergehouden dan wekt dat de indruk van een doofpot en dat is slecht voor het vertrouwen in de politie en de politiek.'