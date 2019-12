Eerste gebiedsverbod opgelegd na onrust in Duindorp: vijf vragen over gebiedsverboden

ME in actie in Duindorp: Foto Regio 15

Een persoon heeft na de ongeregeldheden in de Haagse wijk Duindorp een gebiedsverbod opgelegd gekregen. Het gebiedsverbod voor deze persoon geldt voor het Tesselseplein tot en met middernacht op 31 december. Dat antwoordt een woordvoerster van waarnemend burgemeester Johan Remkes op vragen van Omroep West. Vijf vragen en antwoorden over gebiedsverboden.

Waarom is deze maatregel genomen?

Het is al een aantal dagen onrustig in de Haagse wijk Duindorp, nadat bekend werd dat het vreugdevuur daar niet doorgaat. Tientallen jongeren hebben vernielingen aangericht. De relschoppers gooiden maandag onder meer met stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid en staken afval en containers in brand.

De afgelopen dagen zijn meerdere mensen aangehouden door de politie, die verdacht worden van betrokkenheid bij de ongeregeldheden in Duindorp. Het Openbaar Ministerie bekijkt hun betrokkenheid en bepaalt vervolgens hun straf. Een gebiedsverbod is dan één van de opties uit het palet van maatregelen die kunnen worden genomen.

Wat houdt een gebiedsverbod in?

Een gebiedsverbod wordt door de rechter, officier van justitie of burgemeester opgelegd. Het verbod wordt opgelegd aan een persoon die ernstige hinder heeft veroorzaakt of strafbare feiten heeft begaan. Deze persoon mag dan voor een bepaalde periode niet in een gebied komen.

Hoe lang mag een gebiedsverbod worden opgelegd?

De duur van een gebiedsverbod is afhankelijk van de ernst van de gepleegde ordeverstoring en varieert van zes tot maximaal twaalf weken.

Wat gebeurt er als de persoon het gebiedsverbod negeert?

'We werken al aantal jaren met deze maatregel', legt een woordvoerster van de Politie Eenheid Den Haag uit. 'De naam van degene die een gebiedsverbod opgelegd heeft gekregen, wordt in de briefings met agenten medegedeeld, met diens foto. Zo wordt voor onze agenten duidelijk voor wie het gebiedsverbod geldt. Daarbij wordt letterlijk op een kaartje aangegeven hoe het gebiedsverbod eruit ziet. Dan kijken wij extra naar deze persoon uit.'

'Als diegene wordt gezien op de plek waar hij of zij op dat moment niet aanwezig mag zijn, dan wordt diegene aangehouden', legt de politiewoordvoerster uit. Zij benadrukt: 'Agenten moeten zelf constateren dat deze persoon het gebiedsverbod negeert. We moeten het zien.'

Het gebiedsverbod geldt strikt voor het op het kaartje aangegeven gebied. 'Dus als iemand met een gebiedsverbod in de buurt is van de plek waar het gebiedsverbod geldt, mag diegene zich daar wel ophouden. Dus als het gebiedsverbod geldt voor een plein, mag diegene zich wel in de straat ervoor bevinden.'

Wat zijn de strafrechtelijke gevolgen voor iemand die het gebiedsverbod overtreedt?

'In dat geval overleggen we met het Openbaar Ministerie over het vervolg', zegt de politiewoordvoerster. Dan kan deze persoon strafrechtelijk worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Dit kan leiden tot een boete, een taakstraf of een vrijheidsstraf.