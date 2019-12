Hoogleraar: 'Maak van Hudson's Bay-pand in Leiden een universiteitsgebouw'

Een hersenspinsel van de Leidse hoogleraar Koreastudies Remco Breuker kan op positieve reacties rekenen. Hij opperde het idee om de campus van geesteswetenschappen naar het pand van Hudson's Bay te verhuizen. Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen. Het pand midden in het centrum van de Sleutelstad komt per één januari vrij en heeft dan een nieuwe bewoner. Daarnaast kan de faculteit van Universiteit Leiden uitbreiden.

Op dit moment wil de Leidse academie rondom de huidige campus uitbreiden. Het Doelencomplex moet daarvoor worden gesloopt. Breuker zegt dat met een verhuizing naar het pand aan de Aalmarkt niemand in het Doelencomplex uit zijn woning hoeft te worden gezet. 'En ook hoeft er niet iets nieuws te worden gebouwd, alleen maar verbouwd. Dat lijkt deze leek ook een veel groenere oplossing. Nieuwbouw is veel belastender voor het milieu.'

'Het geld dat over blijft, kan weer in docenten worden geïnvesteerd', meent Breuker. 'Want de universiteit draait toch om mensen.' Daarnaast beaamt de hoogleraar dat de centrale ligging van het Hudson's Bay-gebouw, midden in de binnenstad en daarmee in de maatschappij, past bij de Leidse universiteit.

'Ik ben geen architect'

'Ik ben geen architect', voegt de hoogleraar er aan toe. 'Wellicht is het compleet onwerkbaar. Ik vind wel dat het bestuur van de universiteit serieus naar deze optie moet kijken.'

In een reactie laat de universiteit weten het een 'grappig idee' te vinden. Al wordt het karakteristieke gebouw aan de Aalmarkt niet als serieuze keuzemogelijkheid beschouwd. 'Het gebouw van Hudson Bay is zeker niet geschikt als onderwijsgebouw/humanities campus', zegt een woordvoerder van de universiteit. 'De ruimte daaromheen (binnenstad, winkelbestemming) ook niet. Het is geen reële optie.'

