Historische bollenschuur moet wijken voor Ruïne van Teylingen: 'Het is van de gekke'

Goemans staat voor de schuur uit 1929. Op de gevel prijken de gezichtsbepalende blokletters 'Westerbeek'. 'Deze schuur geeft een tijdperk aan van de geschiedenis van de bollencultuur en dat is bijzonder. Bollenschuren zijn hetzelfde voor de Bollenstreek als pakhuizen voor Amsterdam zijn.'

Maar de schuur staat nogal in de weg, vindt de gemeente. Het gebouw ontneemt het zicht op een belangrijk monument van het dorp: de Ruïne van Teylingen. Daarnaast is onderhoud van de schuur duur en moet op de plek van de schuur een klein bezoekerscentrum voor de ruïne komen. Kortom: de schuur moet, als het aan de gemeente ligt, het veld ruimen. 'We willen benadrukken dat het om het uitwerken van ideeën gaat en dat er nog niets is besloten', laat een gemeentewoordvoerder weten.

De Ruïne van Teylingen | Foto: Omroep West

'Eerder noemden ze dit een icoon'

De Werkgroep Bollenerfgoed snapt daar niets van. Met name omdat de gemeente eerder een nota ondertekende om deze en andere bollenschuren zoveel mogelijk te behouden. 'Ze noemden dit zelfs een icoon. Nu zijn we twee jaar verder en nu stemmen ze in om de schuur te gaan slopen. Het is van de gekke', zegt Goemans.

Volgens de gemeente is de schuur juridisch gezien echter niet beschermd. 'Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om een eventuele sloop van bollenschuren goed af te wegen. In dit geval gaat het om een afweging ten opzichte van ander cultuurhistorisch erfgoed, de Ruïne van Teylingen', aldus de gemeentewoordvoerder. De gemeente en andere partijen zijn al jaren bezig om de ruïne aantrekkelijker te maken, zodat meer mensen het stuk erfgoed bezoeken. De sloop van de schuur moet daarbij helpen.

'Niet zo'n goed idee'

Passerende inwoners vinden het zonde. 'Ik vind het niet zo’n goed idee. Er worden steeds meer bollenschuren gesloopt', vindt een vrouw. Een man die 200 meter van de ruïne vandaan woont, beaamt dat. 'Ik vind het belachelijk. Voor mensen in de Bollenstreek is het belangrijk dat die schuur blijft, want alles gaat weg.'

Niet iedereen kan zich daar in vinden. 'Het is hartstikke goed', zegt een man die tegenover de schuur woont. 'Zo fraai vind ik deze hal niet. Ik vind het mooier om op de Ruïne van Teylingen te kijken, dan op Westerbeek.'

'Bollenschuren horen bij deze streek'

De Werkgroep Bollenerfgoed gaat bezwaar indienen tegen de plannen van de gemeente. 'Het mag niet plat gaan, bollenschuren horen bij deze streek.'