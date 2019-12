'Duindorpse sleutelfiguren kunnen rust terugbrengen in de wijk'

De Haagse gemeenteraad wil dat burgemeester Johan Remkes sleutelfiguren vergelijkbaar met de buurtvaders in de Schilderswijk, inschakelt om de rust in Duindorp terug te brengen. Remkes wil dat ook graag maar tot nu toe lijkt de bereidheid van Duindorpse sleutelfiguren om zich in te zetten er niet te zijn, zei de burgemeester woensdagmiddag tijdens een commissievergadering.

Sinds duidelijk is geworden dat dit jaar de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen niet doorgaan, is het onrustig in Duindorp. Afgelopen dagen waren er verschillende brandjes, ging een snackbar in vlammen op en zochten relschoppers de confrontatie met de politie. Ook in Scheveningen was een aantal branden. Dinsdagavond zette de politie de wijk af en controleerde iedereen die Duindorp inging. Het bleef deze avond relatief rustig.

De politie heeft sinds zaterdag 34 mensen opgepakt vanwege ongeregeldheden in Duindorp. Het gaat om 23 minderjarigen en elf meerderjarigen. De jongste is 11 jaar en de oudste 58. Het gaat om openlijke geweldpleging, brandstichting, belediging, het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, afsteken van vuurwerk en het samenscholingsverbod. Er zijn boetes en taakstraffen opgelegd. Twee mensen moeten nog voor de rechter komen, voor hen is het Tesselseplein 's avonds verboden gebied en zij mogen met de jaarwisseling niet in Duindorp de straat op. Vijf zitten er nog vast. (Bron: Openbaar Ministerie)

Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad willen dat Remkes sleutelfiguren in gaat zetten. Het CDA trekt een vergelijking met de rellen in de Schilderswijk in 2015. 'Toen hebben we de buurtvaders gevraagd om samen met de politie de rust weer terug te brengen', zei CDA'er Astrid Frey. 'Welke rol ziet de gemeente voor zichzelf weggelegd om samen met de bewoners ervoor te zorgen dat de geest weer in de fles komt?' Ook SP-fractievoorzitter Lesley Arp wil dat de burgemeester met sleutelfiguren 'een de-escalatieplan' maakt. 'Want mijn fractie denkt dat om de rust terug te brengen er net iets meer nodig is dan alleen repressie', zei ze.

Mensen moeten wel willen

Remkes zei dat hij er 'gaarne' toe bereid is om met sleutelfiguren in gesprek te gaan. 'Maar die sleutelfiguren moeten daar zelf ook toe bereid zijn', zei hij. 'En die indicatie heb ik niet.'

De politieke partij NIDA pleitte er in het debat voor om van Duindorp een vuurwerkvrije zone te maken. De PVV noemde dat een 'oorlogsverklaring' van de partij. 'Want dat treft heel Duindorp, ook de mensen die niets doen', zei Sebastian Kruis van de PVV. 'Dat draagt niet bij aan de rust in de wijk.'

Steekincident

De PVV wilde van de burgemeester ook tekst en uitleg over de steekpartij op de Grote Marktstraat afgelopen vrijdag. Een jongen van dertien en twee meisjes van vijftien raakten daarbij gewond. Een 35-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats is aangehouden. De PVV vroeg zich af waarom de nationaliteit van de verdachte niet bekend wordt gemaakt. 'Als er allerlei informatie wordt achtergehouden dan wekt dat de indruk van een doofpot en dat is slecht voor het vertrouwen in de politie en de politiek', zei hij.

Remkes verwees naar het Openbaar Ministerie (OM). 'Het strafrechtelijk onderzoek naar het afschuwelijke steekincident loopt op dit moment', zei Remkes. 'Dat onderzoek ligt bij het OM, niet bij de gemeente.'

