'Als ik maar een huis heb', dakloze gezinnen Den Haag vinden rust buiten de randstad

'Ja geweldig, ik had mij al neergelegd bij een paar nachten op straat of op het politiebureau. Maar toen we via de gemeente tijdelijk in een hotel mochten slapen, kon ik het haast niet geloven.' Osman Saeed (45) vertelt het bijna met tranen in zijn ogen. De geboren en getogen Scheveninger staat begin dit jaar met vrouw en twee kleine kinderen opeens op straat.

Je voelt dat je als ouder gefaald hebt - Osman Saeed, dakloze vader

'We zaten tijdelijk bij vrienden en kennissen en geld voor een hotel raakte op', gaat hij verder. 'Ook eenkamerappartementen gingen aan ons voorbij. Die mogen niet verhuurd worden aan een gezin. We waren klaar voor de straat.'

Onzeker inkomen

Saeed woont aanvankelijk met zijn gezin bij zijn ouders thuis. Een Pakistaanse gewoonte. Maar vanwege privéomstandigheden is dat opeens niet meer mogelijk. Een onzeker inkomen als keukenhulp maakt het zoeken naar geschikte woonruimte niet eenvoudig.

'Je zou denken, dat had je toch kunnen zien aankomen?', legt Saeed zijn situatie uit. 'Maar het gebeurt ineens, zonder dat je dat verwacht. Het is niet te geloven dat het ons is overkomen, maar je moet door en je sterk houden voor je kinderen.'

Nu al 301 dakloze gezinnen

Schulden, relatieproblemen; de gemeente Den Haag ziet verschillende oorzaken voor het toenemend aantal dakloze gezinnen in de stad. Sinds 2015 is het aantal gestegen van 172 naar 292 vorig jaar. Tot 1 november staat de teller dit jaar al op 301. Van hen zijn er 66 tijdelijk in een van de zes hiervoor beschikbare hotels ondergebracht.

Omdat in andere gemeenten in onze regio de wachtlijsten voor sociale huisvesting net zo lang zijn als in Den Haag, wordt ook in andere gebieden gezocht naar woningen voor deze families. Wethouder Bert van Alphen gaat in gesprek met verschillende gemeenten buiten onze provincie om de opvang van dakloze gezinnen uit te breiden.

Stap naar andere provincie

Scheveninger Osman Saeed is inmiddels bereid om net als twee andere gezinnen ook de stap naar een andere provincie te zetten. 'Na wat er allemaal is gebeurd maakt het mij niet meer uit waar, als we maar een huis hebben. Dan krijgt mijn gezin weer rust en kunnen we van daaruit ons leven opnieuw opbouwen.'

