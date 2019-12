Ex-wethouder Guernaoui krijgt stukken Haagse corruptiezaak

De Haagse ex-wethouder Rachid Guernaoui weet volgende week waarvan hij precies wordt verdacht. Dat heeft hij in talkshow FRITS! gezegd. De politicus van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is verdachte in een corruptiezaak, maar weet nog niet waar het Openbaar Ministerie (OM) zich op baseert. Daar komt verandering in, nu de rechter-commissaris heeft bepaald dat de ex-wethouder de stukken moet krijgen.

Richard de Mos en Rachid Guernaoui waren sinds de zomer van 2018 wethouder in Den Haag, maar in oktober namen ze ontslag. Aanleiding was het corruptieonderzoek dat het Openbaar Ministerie startte naar de twee. Ze worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het zou te maken hebben met nachtvergunningen voor horecabedrijven. Zelf zeggen De Mos en Guernaoui onschuldig te zijn.

De ex-wethouder zei in de talkshow van Omroep West: 'Ik weet nog steeds niet concreet waarvan ik verdacht word, wat precies de feiten en omstandigheden zijn, op basis waarvan ze de invallen hebben gedaan.'

'Ik heb eindelijk reactie'

Guernaoui stapte vorige maand naar de rechter om snel meer duidelijkheid te krijgen over de verdenkingen tegen hem. Zijn advocaat Job Knoester startte een bijzondere procedure tegen nodeloze vertraging. Dit is een stap die niet vaak genomen wordt. Op deze manier wordt de rechter-commissaris gedwongen om een termijn te stellen waarop het onderzoek afgerond moet zijn.

'Ik heb daar nu eindelijk reactie op', zei Guernaoui. 'Volgende week krijg ik de stukken die ten grondslag lagen aan de inval op 1 oktober. Dan weet ik tenminste waar het over gaat. Dan kan ik mij verdedigen, met mijn advocaat praten en kijken hoe ik verder ga. Ik ben blij dat nu eindelijk duidelijk gaat worden wat er aan de hand is.' De officier van justitie moet de stukken naar zijn advocaat verzenden.

De Mos: 'Ik voel me buitengewoon lullig'

Zijn ex-collega-wethouder De Mos weet ook nog niks over de verdenkingen. 'Het is hier zinvol om even te zeggen: het zijn persoonlijke zaken geworden. We hebben allemaal een eigen advocaat. Guernaoui en ik, ons raadslid en ook de ondernemers.'

De Mos: 'Voor die ondernemers is het trouwens ook verschrikkelijk. Er wordt één ondernemer aan de schandpaal genageld die gewoon een donatie heeft gedaan aan een partij. Alle ondernemers die donaties doen aan VVD, CDA en alle andere partijen; gaan we die dan ook aan de schandpaal nagelen? Dus ook naar die ondernemers toe voel ik me buitengewoon lullig. Want zij steunen een lokale partij om het beleid dat ze maken, die worden meegesleept in de verdenkingen.'

'Mijn partij is gebaat bij rust'

Anders dan Guernaoui, kiest De Mos er niet voor om iets zeggen over het opvragen van de stukken bij het Openbaar Ministerie. De Mos: 'Rachid kiest ervoor om hierover naar buiten te treden, maar ik ben daarnaast ook politiek leider van mijn partij. Mijn partij is gebaat bij de komende tijd zoveel mogelijk rust en te doen waarvoor we zijn aangesteld, namelijk het behartigen van de belangen van onze kiezers. Dus daarom kies ik voor wat meer rust, maar zodra ik meer weet kom ik daar op terug.'