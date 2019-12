Leidse studenten ongerust na nieuwe melding aanranding: ‘Ik voel me minder veilig’

Een 24-jarige vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag aangerand op de Doelensteeg in Leiden, meldt de politie. De studente werd rond 3.00 uur bedreigd. Daarna zou ze zijn aangerand. De laatste maanden zijn er meer meldingen van aanrandingen in de stad. 'Ja, ik voel me wel minder veilig', zegt een vrouwelijk lid van studentenvereniging Augustinus, dat anoniem wil blijven.

'Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag en daar is het altijd druk. Leiden is klein en er heerst een beetje het dorpsgevoel. Je kent iedereen en het is er altijd veilig. Dat gevoel is wel veel minder geworden', aldus de studente.

De politie is op zoek naar een licht getinte man van tussen de 18 en 25 jaar oud vanwege de aanranding. Hij is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang en heeft kort gedekt donker haar. De verdachte zou om 3.10 uur de Doelensteeg uit zijn gerend richting het Rapenburg. Daar kwam hij langs drie of vier personen. Twee van hen hadden een fiets bij zich. De politie is op zoek naar deze personen, omdat zij mogelijk belangrijke getuigen zijn in dit onderzoek.

'Geen serie-aanrander'

Op 6 november is er in Leiden een vrouw verkracht en op 11 november werd een vrouw aangerand. Volgens burgemeester Henri Lenferink gaat het om zaken met een grote impact op de slachtoffers, maar is er geen sprake van een serie-aanrander. Volgens de burgemeester waren er toen geen extra maatregelen nodig.

'Sommige studenten durfden ook niets tegen hun ouders te zeggen', weet het Augustinus-lid. 'Om de ouders niet ongerust te maken. Ik denk dat het beter is om er meer aandacht voor te vragen. Er twijfelden veel mensen om het Facebook-bericht dat nu rond gaat te delen omdat ouders dat dan zagen. Ik ben blij dat het nu wel is gebeurd.'

Onrust onder studenten

Het Facebook-bericht dat massaal wordt gedeeld, is gericht aan burgemeester Lenferink. De schrijfster roept de burgemeester op om actie te ondernemen. 'Hoeveel meisjes moeten nog voor hun leven getekend worden voor er meer blauw te zien is op straat?', is er te lezen.

Een vrouwelijk Minerva-lid, dat eveneens graag anoniem wil blijven, zegt dat de studentes in Leiden in het ongewis worden gelaten. 'We willen dat politiek en politie concrete maatregelen nemen. Nu is alleen maar gecommuniceerd dat we in groepjes naar huis moeten lopen. Dat is niet concreet.'

'Geen serieverkrachter'

Ook hekelt het corpslid de woorden van burgemeester Lenferink. Hij zag geen reden tot extra maatregelen. 'Er was onrust, dan is het goed om er stil bij te staan', zei de burgervader. 'Er is geen sprake van een onveilige situatie en ook niet van een serieverkrachter of serie-aanrander. Daar zijn de signalementen te verschillend voor.'

'Elke week is het raak', zegt de Minervaanse. 'Dan wordt er vanuit de politiek gezegd dat het aantal incidenten dit jaar gelijk is met vorig jaar. Dat slaat nergens op. Elk incident is er een te veel. Ik hoef geen plan van aanpak te zien tot in de details. Ik wil gewoon dat er iets gedaan wordt. Meer dan het advies vanuit de politiek en politie om samen naar huis te lopen.'

Livelocatie delen

Het Augustinus-lid is het eens met de student van Minerva. 'Het is fijn als de politiek het iets serieuzer neemt. Mijn medestudenten en ik hebben nu het gevoel dat ze er gewoon lak aan hebben. Mensen is een trauma overkomen en dan wordt er zo mee omgegaan. Als de politiek wat duidelijker is dan geeft dat de studenten een beter gevoel.'

Rosalie Klerkx is voorzitter van studentenvereniging Augustinus. Ze is 'onwijs geschrokken' van de recente verkrachtingen en probeert de leden op allerlei manieren te waarschuwen. Ze somt een aantal maatregelen op: 'Zo hebben we e-mails verzonden, WhatsAppjes gestuurd, we drukken leden op het hart dat ze niet alleen naar huis gaan, dat ze hun livelocatie delen als ze op straat lopen en meteen 112 bellen als ze iets verdachts zien.'

'Je blijft van andere mensen af'

'De ordecommissarissen (beveiligers vanuit de studentenvereniging zelf, red.) geven nog extra instructies aan iedereen die het pand verlaat', vervolgt Klerkx. 'Doe net alsof je belt als je over straat gaat.' Klerkx heeft goed contact met de politie. 'Ik geloof niet dat ze stilzitten.' Morgen hebben we met de andere verenigingen overleg. Dan gaan we kijken wat we verder kunnen doen.'

Burgemeester Lenferink laat weten de zaak heel serieus te nemen. 'Veel vrouwen voelen zich na de berichten niet veilig. Een verkrachting of aanranding is een verschrikkelijke gebeurtenis, die mij met afschuw vult. Zulk gedrag is onacceptabel: je blijft van andere mensen af.' Hij benadrukt dat iedereen die iets overkomt aangifte moet doen bij de politie. 'En let op elkaar, kijk naar elkaar om.'

Extra hulp bij aangifte

De burgemeester zegt ook dat er sinds 12 november 's nachts extra gesurveilleerd wordt in de binnenstad. Ook heeft de politie extra rechercheurs op het onderzoek gezet om de dader zo snel mogelijk te vinden. 'Samen met de politie en de studentenverenigingen gaan we hun leden hier ook extra op wijzen en bieden extra hulp bij de aangifte.'