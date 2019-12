OM eist elf jaar cel voor dood echtgenote in Thailand

Het slachtoffer, Rose Sulaiman, verdween in november 2007. Een jaar later werd haar lichaam gevonden in een beerput naast het huis waar ze met Bert den D. woonde. De verdachte was op dat moment al met zijn zoontje vanuit Thailand via Spanje naar Nederland vertrokken.

Volgens de officier van justitie staat vast dat Rose om het leven is gebracht. Toen ze in de beerput werd gevonden, was er niet meer dan een skelet van haar over. 'Hoe ze om het leven is gekomen, viel daarom niet meer vast te stellen', zegt het OM.

Rose Sulaiman werd gevonden in deze beerput in Thailand | Foto: Politie

Uitspraak

Den D. werd in november 2016 aangehouden in Benthuizen, nadat Thailand had gevraagd om de strafzaak tegen hem over te nemen. Na twaalf jaar werd de zaak deze woensdag inhoudelijk behandeld. De uitspraak is over twee weken.

