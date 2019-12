Koudekerk moet rolstoelvriendelijker: 'Ik ben al een paar keer gevallen door een stoeptegel'

Koudekerk wil daarmee naar eigen zeggen als eerste dorp van Nederland rolstoelvriendelijk en rollatorproof worden. 'Er zijn heel veel ouderen in Koudekerk die last hebben van obstakels op de weg', zegt voorzitter Nicolien Wamsteker van het dorpsoverleg. 'Dus dachten we: dat moet anders kunnen.'

'Ik ben zelf meerdere keren uit mijn rolstoel gevallen, omdat een stoeptegel één of twee centimeter uit de grond steekt', vertelt Koudekerker Mark Kimpel. 'Dan lig je letterlijk op het asfalt. Dat zijn heel vervelende dingen.'

'Fout aan de tekentafel'

Het is niets nieuws voor Marjanne Orbons-Meijerink. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring als bestuurslid en voorzitter van het in 2016 opgeheven Alphens Platform Gehandicaptenbeleid, dat de belangen van mindervalide mensen behartigde. 'Het gaat fout aan de tekentafel', stelt ze.

'Wat er nu in Koudekerk gebeurt, is hartstikke goed, maar dat zou niet moeten. Het moet vanzelfsprekend zijn dat in de gemeente Alphen, maar ook daarbuiten, overal rolstoelvriendelijke op- en afritten worden gemaakt. Dat kun je stratenmakers niet verwijten.'

Cultuuromslag bij gemeente

Er moet een cultuuromslag komen bij de gemeente, zodat standaard rekening wordt gehouden met mensen die slecht ter been zijn. Dat erkent ook wethouder Kees van Velzen (CDA). ‘Lantaarnpalen moeten recht in lijn staan, maar dat kan betekenen dat ze midden op de stoep terechtkomen. En dat is niet de bedoeling.’

Maar wat als de kosten een keer hoger uitvallen? Kan de wethouder dan garanderen dat het lot van mindervaliden hoog op de agenda blijft? 'Ja, dit is voor ons echt een hoofdzaak. Bij nieuwbouwwijken letten we daar veel meer op dan in het verleden. Dit gaat vooral om bestaande wijken, die vaak al 30 tot 40 jaar geleden zijn ingericht. Dat gaan we gewoon oppakken.'

